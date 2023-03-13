بنادر استان بوشهر برای اجرای طرح گردشگری دریایی مهیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت خسروی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار داشت: برای ایام نوروز شناور مسافربری آروس مهیار، ۶ لنج سنتی و چند ده قایق در عرصه گردشگری دریایی فعالیت می‌کنند و با توجه به تقارن طرح با ماه مبارک رمضان در نظر است برای اولین بار گشت‌های دریایی شبانه برگزار شود.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: ۶ لنج سنتی یاد شده پس از تغییر کاربری به گردشگری اکنون در مرحله بازرسی فنی و صدور گواهینامه قرار دارند.

وی گفت: مدت زمان آغاز طرح گردشگری دریایی ویژه ایام نوروز ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه تعیین شده است.

وی بیان کرد: در این زمینه در هفته گذشته مانور گسترده جست و جو و نجات و مقابله با آلودگی دریایی با هدف ارزیابی توان نیروهای عملیاتی در محدوده بندر بوشهر برگزار شد.

خسروی افزود: در مرکز استان تمرکز فعالیت شناورهای گردشگری دریایی در پایانه بین المللی مسافربری دریایی است که بخش دریایی آن بتازگی افتتاح شده است.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: با توجه به تعمیرات اساسی سالن، زیرساخت موقتی در محوطه ایجاد و در اختیار مسافران و گردشگران دریایی قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: در این پایانه همچنین غرفه‌های رستوران، کافی شاپ، فعالیت‌های فرهنگی، اجرای کارهای هنری ویژه کودکان پیش بینی شده است.

خسروی گفت: با توجه به انجام تمامی تمهیدات لازم پیش بینی شده بنادر استان بوشهر بتوانند همچون سال‌های گذشته میزبانی شایسته برای اجرا طرح گردشگری دریایی باشند.