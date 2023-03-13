عملکرد سازمان بهزیستی در حمایت از جامعه هدف ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسوی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: حذف ردیف بودجه اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان»، تیر خلاصی بر پیکره نیمه‌جان جامعه معلولین است.

وی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که مشکلات اقتصادی باعث بروز معضلات اجتماعی و سست شدن اخلاق و همبستگی اجتماعی در جامعه می‌شود.

فعال حوزه معلولان و توان‌یابان تاکید کرد: شرایط اقتصادی برای جامعه معلولین سخت شده و باعث شده معلولین برای تأمین تجهیزات توانبخشی و آموزشی با مشکل روبرو شوند.

وی با بیان اینکه «قانون حمایت از حقوق معلولان» نتیجه ۱۵ سال تلاش فعالان اجتماعی است، تاکید کرد: این قانون می‌تواند نوید بخش کرامت انسانی و زندگی مستقل برای معلولان باشد.

موسوی بیان کرد: در چهار سال گذشته مجموع اعتبار اختصاص یافته برای اجرای قانون کمتر از ۱۰ درصد از نیازهای واقعی جامعه معلولین را پوشش داده است

وی گفت: در شرایط سختی معیشتی و مشکلات امروز جامعه معلولین به هیچ عنوان حذف ردیف اعتباری این قانون منطقی نیست و امیدواریم مجلس آن را تصویب نکند.

فعال حوزه معلولان و توان‌یابان با بیان اینکه عملکرد سازمان بهزیستی در حمایت از جامعه هدف خود ضعیف بوده است، بیان کرد: معلولین با مشکلات اقتصادی و مالی از جمله اشتغال و تجهیزات توانبخشی روبرو هستند.

وی تصریح کرد: حذف ردیف بودجه اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» در بودجه سال آینده مورد اعتراض جامعه معلولین است و تصویب آن مانع حمایت قانونمند از جامعه معلولین خواهد شد.

موسوی در پایان یادآور شد: معلولان امروز تنها به دنبال حقوق خود هستند و امیدواریم به این حق برسند.