به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «مهمونی» جدیدترین برندی است که ایرج طهماسب از ابتدای امسال در شبکه نمایش خانگی اجرا و کارگردانی‌اش را بر عهده گرفت و به سبک مجموعه‌های عروسکی خود شخصیت‌های تازه‌ای را وارد قالب گفتگو با چهره‌ها کرد.

این مجموعه فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از طریق شبکه نمایش خانگی در دسترس مخاطب قرار گرفت که ترکیبی از شخصیت‌های مختلف عروسکی و کاراکترهای نمایشی داشت.

در میان شخصیت‌های عروسکی «بچه» با صدای هوتن شکیبا و «پشه» با صدای کاظم سیاحی بیشتر مورد توجه واقع شد و حتی در مواردی مجموعه هم در نبود شخصیت‌ها وارد حاشیه شد.

طهماسب سال‌ها با برند «کلاه قرمزی» برای مخاطبان تلویزیون مجموعه ساخته بود و این اولین حضور او در شبکه خانگی بود که با اقبال مخاطب مواجه شد.

حالا امسال دومین فصل از این مجموعه در دست ساخت است و همزمان با نوروز ۱۴۰۲ رونمایی می‌شود.

فصل دوم «مهمونی» از نیمه دوم اسفندماه وارد تصویربرداری شده است و شخصیت‌های «پشه» و «بچه» در این فصل هم حضور دارند.

لوکیشن تصویربرداری نیز همان لوکیشن قبلی است و مجموعه به تهیه‌کنندگی حسن خدادادی تولید می‌شود.