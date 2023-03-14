به گزارش خبرنگار مهر، شاپور بدیعی صبح سه شنبه در نشست خبری تبیین برنامه‌ها و خدمات حوزه سلامت به زائرین و مجاورین رضوی اظهار کرد: برنامه ریزی های لازم در راستای خدمت مناسب به زائران و مجاوران رضوی انجام و در این راستا نشست‌های هماهنگی با معاونین درمان دانشگاه‌های کلان منطقه برگزار شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: برای خدمت رسانی در بخش سرپایی، ۱۸۶ درمانگاه بخش خصوصی و ۷۰ مطب پزشکان در این ایام فعال خواهد بود.

وی تصریح کرد: ۷ بیمارستان نیز در محدوده بارگاه منور رضوی به صورت ویژه در حال آماده باش هستند و بیمارستان‌های قائم (عج) و امام رضا (ع) برای خدمت رسانی در سطح درمان برنامه ریزی شده است.

بدیعی ادامه داد: در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی نیز تمهیدات لازم صورت گرفته است و تمامی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ در محورهای جاده‌ای و شهری برای خدمت رسانی به زائران و مجاوران در آمادگی کامل هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به برگزاری مراسم ویژه سال جدید و سخنرانی مقام معظم رهبری در روز نخست فروردین اظهار کرد: در این راستا، تیم‌های واکنش سریع در داخل حرم مطهر رضوی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در زمان مناسب به زائران و مجاوران خدمت رسانی شود.

وی با بیان اینکه عملکرد تمامی مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی به طور مستمر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد گفت: مراکز آزمایشگاهی و تصویربرداری نیز در این ایام فعال و به مراجعین خدمات رسانی خواهند داشت.