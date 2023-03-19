  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۱۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

خدمت دهی ۵۶ داروخانه طی ایام نوروز به مردم خراسان شمالی

خدمت دهی ۵۶ داروخانه طی ایام نوروز به مردم خراسان شمالی

بجنورد- معاون غذا و دارو خراسان شمالی از فعالیت ۵۶ داروخانه در سطح استان طی ایام نوروز برای خدمت دهی به مردم خبر داد.

سید علی وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ایام تعطیلات نوروزی به منظور رفاه بیشتر شهروندان، با برنامه‌ریزی انجام شده داروخانه‌هایی در سطح شهر به صورت کشیک فعال خواهند بود.

معاون غذا و دارو خراسان شمالی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌ها در شهر بجنورد ۲۳ داروخانه، جاجرم ۴، شیروان ۱۰، آشخانه ۵، راز و جرگلان ۸، گرمه ۳ و فاروج ۳ داروخانه به صورت چرخشی فعال خواهند بود.

وی افزود: مجموعاً ۵۶ داروخانه در سطح استان طی ایام نوروز به صورت روزانه و شبانه روزی خدمت دهی خواهند داشت.

وکیلی با تاکید بر لزوم حفظ حقوق شهروندی، گفت: بازرسان غذا و دارو در ایام نوروز نیز نظارت خود بر داروخانه‌ها را ادامه خواهند داد.

کد مطلب 5736779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها