خدمت دهی ۵۶ داروخانه طی ایام نوروز به مردم خراسان شمالی

سید علی وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ایام تعطیلات نوروزی به منظور رفاه بیشتر شهروندان، با برنامه‌ریزی انجام شده داروخانه‌هایی در سطح شهر به صورت کشیک فعال خواهند بود.

معاون غذا و دارو خراسان شمالی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌ها در شهر بجنورد ۲۳ داروخانه، جاجرم ۴، شیروان ۱۰، آشخانه ۵، راز و جرگلان ۸، گرمه ۳ و فاروج ۳ داروخانه به صورت چرخشی فعال خواهند بود.

وی افزود: مجموعاً ۵۶ داروخانه در سطح استان طی ایام نوروز به صورت روزانه و شبانه روزی خدمت دهی خواهند داشت.

وکیلی با تاکید بر لزوم حفظ حقوق شهروندی، گفت: بازرسان غذا و دارو در ایام نوروز نیز نظارت خود بر داروخانه‌ها را ادامه خواهند داد.