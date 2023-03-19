پلیس راهور حل مشکل ترافیکی اصفهان را دنبال کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر اظهار داشت: سال ۱۴۰۱ به رغم برخی مشکلات اقتصادی، سالی پر خیر و برکت بود. امیدواریم در سال جدید مشکلات اقتصادی برطرف شود و در همه حوزه‌ها شاهد گشایش باشیم.

وی افزود: در سال گذشته یکی از مشکلات شهر ما که اولویت اول مسئله اصفهان است، جریان پایدار آب در زاینده رود بود. برای حل این مشکل پیگیری‌های مستمری از سوی مسئولان انجام شد. در این راستا برخی پروژه‌های انتقال آب آغاز شد که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همان طور که در یکی دو ماه اخیر شاهد بارش نزولات آسمانی بودیم و جریان آب مدت طولانی‌تری در زاینده رود جریان دارد، امیدواریم سال آینده نیز شاهد تداوم جریان آب در این رودخانه باشیم.

وی افزود: در روزهای اخیر، هوای پاکی را شاهد بودیم اما نباید فراموش کنیم که تهدید آلودگی از ناحیه صنایع آلاینده مستقر در جوار شهر وجود دارد. امیدواریم در نیمه اول سال مسئولان استانی و کشوری در این زمینه تدابیر لازم را بیندیشند.

نورصالحی تاکید کرد: معتقدیم مهمترین راه برای نجات از آلودگی هوا انتقال صنایع آلاینده و دور شدن آن‌ها از شعاع پنجاه کیلومتری حریم شهر است تا به جای آن شهرک‌های دانش بنیان مستقر شوند و اشتغال و محیط کسب و کار بهتری نسبت به وضعیت موجود شکل بگیرد.

وی با تشکر از مجموعه مدیریت شهری و کسانی که در یک سال اخیر تلاش کردند تا رفاه نسبی در شهر فراهم و پروژه‌ها دنبال شود، گفت: طبیعی است به همه آنچه مد نظر مدیریت شهری بوده دست پیدا نکردیم و علت آن نیز شاید وجود تنش‌ها و تحولات اقتصادی بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های بهتری برای سال ۱۴۰۲ در بودجه داریم که امیدواریم با تلاش مضاعف به این اهداف دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل گفت: در حوزه حمل و نقل شهری تلاش زیادی صورت گرفت و شرایط نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ و سال قبل از آن بهتر شد. در سال جاری ناوگان حمل و نقل عمومی دو برابر شد و سال آینده نیز تعداد ناوگان افزایش خواهد یافت، اما نیاز شهر بیشتر است و باید این تلاش‌ها ادامه پیدا کند.

نورصالحی با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر ادامه داد: در باز کردن گره‌های ترافیکی علاوه بر شهرداری، راهور نیز باید تلاش کنند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم که بخش قابل توجهی از قطعه شمالی خط ۲ مترو در سال ۱۴۰۳ به اتمام برسد که پایه گذاری آن باید در سال ۱۴۰۲ باشد. همه ایستگاه‌ها در این قطعه باید سال آینده ایجاد شوند و کارهای فنی آن صورت گیرد تا در سال بعد از آن مترو در خط دو آماده خدمت به مردم باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امسال در حوزه شهرسازی نیز تلاش شد تا فرآیند صدور پروانه ساختمانی تسهیل و غیرحضوری شود. اقدامات خوبی انجام شد اما کافی نیست که سال آینده باید ادامه پیدا کند تا مردم این تغییرات را به صورت ملموس احساس کنند.

وی ادامه داد: در حوزه عمرانی، پروژه‌ها، به رغم گرانی خوب پیش رفت، اما تلاش بیشتر در سال آینده لازم است. پروژه‌هایی نیز در بودجه سال آینده آمده است که باید تکمیل شوند.

نورصالحی خاطرنشان کرد: آنچه در بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد و به تأیید رسید و از اول فروردین اجرا می‌شود با هدف تکمیل پروژه‌های سال قبل و ایجاد پروژه‌های جدید است. امیدواریم در سال آینده همه این اقدامات به خصوص نکات بودجه در حوزه درآمد محقق شود تا نتیجه آن تحولات قابل مشاهده در شهر باشد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ جلسه مشترک با نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی داشتیم که دستاوردهای خوبی داشت وامیدواریم همین فرآیند در سال آینده ادامه پیدا کند و اینگونه جلسات با مسئولان استان نیز با قوت بیشتری برگزار شود.