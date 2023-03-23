به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از یگان‌های مرزی پارس‌آباد در جمع مرزبانان با تبریک فرارسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مظلوم مرزبانی اظهار کرد: اهتمام و عزم جدی، طرح ریزی و اتخاذ برنامه مناسب برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق در مرزها لازم و ضروری است.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال ۱۴۰۲ به نام «مهار تورم، رشد تولید» توسط رهبر معظم انقلاب ادامه داد: مرزبانان به عنوان مبارزان با پدیده شوم قاچاق می‌توانند نقش مهمی در تحقق شعار سال داشته باشند و حمایت از تولید داخلی در برابر قاچاق را سرمشق و سرلوحه کار خود قرار خواهند داد.

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور توکل بر خدا، بهره گیری از آموزه‌های دینی و فرمایشات بزرگ دینی، خدمت صادقانه و انقلابی بودن را یکی از مؤلفه‌های مرزبانان در دفاع از حفظ حدود کشور دانست و افزود: انجام وظیفه و پاسداری مرزبانان از مرزهای جغرافیایی انقلاب اسلامی، مجاهدت در راه خدا و فرمایشات معصومین و بزرگان دینی تصدیق موضوع است.

گودرزی خاطرنشان کرد: مرزبانان موظف هستند امنیت مسافران و گردشگران را در مرزها تأمین کنند و مردم ایران اسلامی بدون دغدغه امنیتی می‌توانند از طبیعت بکر نقاط مجاز مرزی بازدید کنند و مرزبانان انتظامی کشور علاوه بر پوشش امنیت مرزها، در کنار آن با عوامل انتظامی در تسهیل تردد جاده‌های شهری و مسیرهای مرزی همکاری دارند.

وی با بیان اینکه امیدوارم صلح و آرامش در مرزهای همسایگان برقرار باشد، بر مساعدت جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مشکلات طرفین تاکید کرد و گفت: با وجود مرزبانان غیور ایران اسلامی، مرزهای جمهوری اسلامی ایران از استحکام لازم برخوردار است و با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچیان برخورد قاطع خواهیم داشت.