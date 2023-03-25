یک کشته در اثر واژگونی وانت پیکان/خواب آلودگی علت تصادف بود

سرهنگ علیرضا رضایی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: متأسفانه صبح روز پنجم فروردین ماه واژگونی وانت پیکان در محور دیهوک (از توابع شهرستان طبس) - کرمان یک کشته بر جای گذاشت.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۵:۲۰ دقیقه صبح امروز در کیلومتر ۱۷۰ محور دیهوک به کرمان براثر واژگونی یک دستگاه وانت پیکان یک نفر جان خود را از دست داد

رضایی علت حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام کرد و یادآور شد: از همه رانندگان عزیز درخواست می‌کنیم به ویژه در این روزها که حجم ترددها و سفرها بیشتر از دیگر زمان‌ها است، بیش از هر موقع دیگر نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی اهتمام داشته باشند.

وی ادامه داد: در صورت احساس خستگی و خواب آلودگی حتماً توقف کرده و بعد استراحت کوتاهی به سفر خود ادامه دهند تا احتمال خطر و تصادف کاهش پیدا کند.