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۵ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۰۸

مسئول مدیریت سبز دانشگاه لرستان خبر داد؛

کاشت ۶ هزار نهال و درخت صنوبر در دانشگاه لرستان

کاشت ۶ هزار نهال و درخت صنوبر در دانشگاه لرستان

خرم‌آباد- مسئول مدیریت سبز دانشگاه لرستان از کاشت شش هزار نهال و درخت صنوبر در سایت مرکزی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلیمانی در سخنانی، اظهار داشت: طرح ایجاد نهالستان و قلمستان صنوبر سایت مرکزی دانشگاه لرستان قرار است بیش از شش هزار نهال و درخت صنوبر در آن کاشته شود آغاز شد.

وی گفت: این نهالستان و قلمستان در زمین‌های پایین‌دست دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان قرار دارد.

مسئول مدیریت سبز دانشگاه لرستان، افزود: هدف از ایجاد این نهالستان و قلمستان، استفاده حداکثری از پساب سایت مرکزی دانشگاه لرستان، کاهش آلودگی منابع آب پایین‌دست، حفاظت خاک، کاهش فرسایش و رسوب و ایجاد و تقویت فضای سبز با نشاط است».

سلیمانی‌مطلق، تصریح کرد: با الگوگیری از این طرح و ترویج آن در موارد مشابه می‌توان به اقتصاد سبز، زراعت چوب و کاهش آلاینده‌های منابع آبی در نقاط مختلف استان لرستان کمک کرد.

کد مطلب 5739995

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