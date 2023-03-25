کاشت ۶ هزار نهال و درخت صنوبر در دانشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلیمانی در سخنانی، اظهار داشت: طرح ایجاد نهالستان و قلمستان صنوبر سایت مرکزی دانشگاه لرستان قرار است بیش از شش هزار نهال و درخت صنوبر در آن کاشته شود آغاز شد.

وی گفت: این نهالستان و قلمستان در زمین‌های پایین‌دست دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان قرار دارد.

مسئول مدیریت سبز دانشگاه لرستان، افزود: هدف از ایجاد این نهالستان و قلمستان، استفاده حداکثری از پساب سایت مرکزی دانشگاه لرستان، کاهش آلودگی منابع آب پایین‌دست، حفاظت خاک، کاهش فرسایش و رسوب و ایجاد و تقویت فضای سبز با نشاط است».

سلیمانی‌مطلق، تصریح کرد: با الگوگیری از این طرح و ترویج آن در موارد مشابه می‌توان به اقتصاد سبز، زراعت چوب و کاهش آلاینده‌های منابع آبی در نقاط مختلف استان لرستان کمک کرد.