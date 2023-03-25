انهدام باند سارقان مامورنما در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند اظهار کرد: در پی ارجاع چند پرونده به پلیس آگاهی مبنی بر سرقت به عنف تحت عنوان مأمور در برخی مناطق استان البرز، پیگیری موضوع در دستورکار کاراگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با رصدهای ویژه پلیسی اعضای باند سارقان شناسایی و در چند عملیات جداگانه هفت نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.

هداوند گفت: این سارقان با تغییر پلاک‌های ۶ دستگاه خودرو پژو پارس، پراید، پژو ۴۰۵ و جک اقدام به شناسایی سوژه‌های خود می‌کردند و سپس با عنوان مأمور ضمن اخاذی و اموال آنها را به سرقت می‌بردند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۱۹ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۳۶ عدد کارت بانکی و تعدادی لوازم که با آنها تهدید و سرقت می‌کردند، کشف شد.

فرمانده انتظامی البرز بیان کرد: سارقان تاکنون به ۱۰۰ فقره تحت عنوان مأمور، سرقت به عنف، سرقت مسلحانه، جعل، زورگیری و کف زنی اعتراف کرده و ۳۵ مالباخته شناسایی و تلاش مأموران برای سایر مالباختگان نیز ادامه دارد.

هداوند از عموم مردم خواست چنانچه افرادی از انها تقاضای مدارک شخصی کردند تا برگ مأموریت و کارت شناسایی از آنها رؤیت نکردند به هیچ وجه در اختیار آنها قرار ندهند.

وی گفت: با دستور قضائی چهره این سارقان بدون پوشش منتشر شده تا افرادی که به این شیوه مورد سرقت و کلاهبرداری قرار گرفتند به پلیس آگاهی استان البرز واقع در کرج - میدان طالقانی مراجعه کنند.