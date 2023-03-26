سفر به شهر پله های ایران/ «پل سفید» مقصد نوروزی مسافران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پلسفید شهری کوچک با طبیعتی زیبا بر دامنه رشته کوههای البرز، خطوط ریلی زیباتر با پلهای مشهوری چون ورسک، با بناهای باستانیای همچون اسپهبد خورشید و قلعه کنگلو در نزدیکی خویش است.
این شهر زیبا علاوه بر جاذبههای زیبا و رویایی به شهر پلهها نیز معروف است و به ازای هر شهروند یک پله در آن وجود دارد و گردشگران زیادی برای دیدن این پلهها به شهر سفر میکنند.
این معبر تنها معبر پلکانی شهر پلسفید نیست؛ چرا که مساحت مسطح دره سوادکوه کم است و جاده ترانزیتی، راه آهن و رودخانه نیز در میانه دره قرار گرفتهاند و این امر موجب شده تا خانههای شهر پلسفید به دامنه کوهها و تپهها کوچ کنند و به دلیل شیب تند معابر، بیشتر آنها از نوع پلکانی و از این رو، مسیر دسترسی به بسیاری از خانهها نه جاده که پله است.
بر اساس شمارش معابر پلکانی بالای بیست پله، حدود ۸ هزار و۸۰۰ پله در شهر وجود دارد که با جمعیت نزدیک به ۸ هزار و ۸۰۰ نفری شهر پلسفید میتوان گفت که در این شهر به ازای هر نفر یک پله وجود دارد و اگر تمام پلهها شمارش شود، شاید این رقم به حدود ده هزار پله نیز برسد.
پله میتوانند برندی برای شهر پلسفید و امکانی برای جذب گردشگر و ایجاد درآمد باشد و نوروز فرصتی است تا این برند گردشگری به مسافران نوروزی معرفی شود. با این احتمال که در هیچ کجای ایران شهری نیست. اما این برندسازی در اولویت مسئولان منطقه قرار ندارد. به اعتقاد صاحبنظران، برندسازی بر مبنای وجود قابلیت است و برای تبدیل شدن بهعنوان یک برند نیازمند نوشتن طرح است.
دریاچه شورمست
این دریاچه زیبا و تماشایی از محبوبترین جاهای دیدنی پل سفید است که در ارتفاعات این شهر قرار گرفته است. زیبایی دریاچه و فضای سرسبز و دیدنی اطراف آن، این منطقه را به مکان منحصربهفرد و خاصی تبدیل کرده است.
درختان بلند و کهنسال اطراف دریاچه، حس و حال عجیبی را به این منطقه بخشیدهاند و شکوه دریاچه شورمست را دو چندان کردهاند. در کنار این دریاچه، امکان انجام انواع تفریحات مانند قایقسواری و اسکی روی آب هم وجود دارد. همچنین اقامتگاههای سادهای در اطراف آن ساخته شده که برای اقامت گردشگران بسیار مناسب است. دریاچه شورمست از مکانهای دیدنی پل سفید است که در همه روزها و فصلها نظیر نوروز، طبیعت گردان زیادی به آن سفر میکنند.
پلنگ دره
پلنگ دره از دیگر جاهای دیدنی پل سفید است که تجربه یک طبیعتگردی متفاوت و جذاب را به شما هدیه میکند. این منطقه تماشایی در شمال شرقی شیرگاه قرار دارد و محبوبیت آن در میان گردشگران زبانزد است. مسیر رفتن به پلنگ دره آسان است و از میان جنگل و جادهای خاکی میگذرد.
به همین دلیل میتوانید با همه اعضای خانواده به آنجا بروید. آبشار و حوضچه سنگی پلنگ دره آنقدر دیدنی و حیرتآورند که خاطره آن را از یاد نخواهید برد. البته باید بدانید که برای رسیدن به حوضچه سنگی زیر آبشار باید از عرض رودخانه عبور کنید. بنابراین سفر به منطقه توریستی پلنگ دره یک تفریح هیجانانگیز و متفاوت است که لحظات شادی را به شما هدیه میکند.
قله خیر و نر و قلهای نیمه جنگلی و صخرهای در یکی از رشته کوههای البرز شرقی واقع است که از شمال به منطقه سوادکوه و از جنوب به منطقه شهمیرزاد (سمنان) میرسد. سنگده در ارتفاع حدود ۱۲۵۰ متری و فاصله آن تا پلسفید (جاده فیروزکوه) ۲۵ کیلومتر است.
روستای برنت پل سفید
روستای خوش آب و هوای برنت که در ۱۰۶ کیلومتری جنوب ساری در ۳۰ کیلومتری شهرستان پل سفید قرار دارد. حدوداً ۸۰۰ نفر جمعیت در بهار و تابستان به خاطر موقعیت جغرافیایی جمعیت دارد و برای رفتن به آن مسیرهای مختلف از سمت شمال و تهران وجود دارد.
آبشار سله بن
آبشارهای سله بن پل سفید در استان مازندران واقع است. آبشار سله بن در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر پل سفید و در جانب غرب جاده اصلی تهران- شمال قرار دارد. منظره این آبشار به همراه چشم انداز تلفیقی کوهستانی و جنگلی همواره طبیعت گردان بی شماری را به خود جذب میکند.
در ایام نوروز تاکنون ۹ میلیون مسافر در مازندران اقامت کردند و بخش قابل توجهی از مسافران از طریق محور سوادکوه وارد استان شدند و از شهر پلههای ایران دیدن کردند.
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