شبکه های اجتماعی موجب افزایش ریسک اختلالات تغذیه ای می شوند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک بررسی گسترده جدید از ۵۰ مطالعه اخیر در ۱۷ کشور نشان می‌دهد که قرار گرفتن بی وقفه آنلاین با ایده آل های جسمی تقریباً دست نیافتنی ممکن است خطر ابتلاء به اختلالات خوردن را به ویژه در بین دختران جوان افزایش دهد.

«کومال باتیا»، یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشگه کالج لندن، گفت: «این مطالعه مهم است زیرا به ما می‌گوید که چگونه رسانه‌های اجتماعی می‌توانند از طریق مقایسه اجتماعی دائمی، درونی کردن لاغری و عینیت بخشیدن به خود به نگرانی‌های مربوط به تصویر بدن منجر شوند.»

او اضافه کرد: «دختران و افراد دچار چالش وزن و یا نگران در مورد تصویر بدن خود از جمله افرادی هستند که آسیب پذیرتر هستند.»

محققان خاطرنشان کردند که بیش از ۹۰ درصد از نوجوانان به طور منظم با چنین پلتفرم‌هایی درگیر هستند. اعتقاد بر این است که نیمی از آنها حداقل یک بار در ساعت آنلاین می‌شوند.

نکته اولیه حاصل از مطالعات این بود که استفاده از رسانه‌های اجتماعی یک بدن فوق العاده لاغر و یا فوق العاده متناسب را عادی کرده است.

در مقایسه با این ایده‌آل، جوانان ممکن است احساس حقارت کنند و باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره تصویر بدن و آسیب به عزت نفس آنها شود. به گفته محققان، این شرایط می‌تواند باعث ایجاد عادات غذایی ضعیف و اختلالات غذایی خطرناک شود.

چنین اختلالاتی شامل بی اشتهایی، ترس شدید از افزایش وزن یا احساس تحریف شده از خود است که منجر به محدودیت شدید در خوردن می‌شود. نگرانی‌های دیگر پرخوری است که در آن مصرف اجباری غذا باعث اضطراب و پریشانی می‌شود و پرخوری عصبی که در آن پرخوری با استفراغ اجباری همراه است.

با این حال تیم تحقیق متوجه شد جوانانی که به ظاهر خود اعتماد بیشتری دارند یا درک پیچیده‌تری از نحوه کار رسانه‌های اجتماعی دارند، کمتر در برابر جنبه‌های منفی آسیب‌پذیر هستند.