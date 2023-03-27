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۷ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

روزانه ۲۰ بیمار کرونایی در مازندران بستری می شود

روزانه ۲۰ بیمار کرونایی در مازندران بستری می شود

ساری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به شیوع موج هشتم کرونا در استان گفت: روزانه ۲۰ نفر براثر بیماری کرونا در استان مازندران بستری می شوند.

فرهاد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه موج هشتم کرونا به استان رسیده است، افزود: طی دو هفته گذشته شاهد افزایش شیوع کرونا در استان هستیم.

وی با بیان اینکه روزانه ۱۰ درصد به شمار بیماران در بخش سرپایی و ۲۰ درصد در بخش بستری اضافه می‌شود، افزود: روزانه هزار نفر بیمار سرپایی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.

وی با عنوان اینکه سرفه و گلودرد از جمله علائم بیماری کووید به شمار می‌رود، افزود: باید جداسازی افراد دارای علائم صورت گیرد و از حضور در جمع پرهیز داشته باشند.

غلامی شمار شهرهای قرمز کرونایی مازندران را دو شهر بیان کرد و اظهار داشت: همچنین وضعیت دو شهر نارنجی، دو شهر زرد و مابقی آبی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر لزوم استفاده از ماسک و واکسن زدن برای مهار و پیشگیری بیماری کووید تا تاکید کرد.

کد مطلب 5741582

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