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۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۲۵

پنجره مهر؛

طبیعت بکر و دست نخورده جنگل های ارسباران

طبیعت بکر و دست نخورده جنگل های ارسباران

تبریز- جنگل های ارسباران در محدوده خداآفرین طبیعت بکر و زیبایی دارد.

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به گزارش خبرنگار مهر، ارسباران از جاهای دیدنی استان آذربایجان شرقی است که با چشم‌اندازهای طبیعی و خارق‌العاده و نیز آثار تاریخی ارزشمند، یکی از مناطق محبوب گردشگری در شمال غربی ایران محسوب می‌شود. البته نباید از این نکته غافل شد که این منطقه زیبای کوهستانی و جنگلی نسبت به سایر مناطق جنگلی در شمال کشور، ناشناخته‌تر مانده و بسیار کمتر به آن پرداخته شده است.

همچنین نباید شباهت ساختاری جنگل ارسباران را با جنگل‌های شمالی کشور، که از نوع ساختار هیرکانی است، نادیده گرفت. با تمام این اوصاف، این منطقه جنگلی، سالانه میزبان جمع بسیاری از گردشگران و مسافران از سراسر ایران و جهان است که برای تماشای دیدنی‌های شگفت‌انگیز طبیعی آن و نیز بازدید از آثار تاریخی این منطقه زیبا، به آذربایجان شرقی سفر می‌کنند.

کد مطلب 5743259

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