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۱۱ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۳۶

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان:

معوقات رتبه‌بندی معلمان استان سمنان تا ۱۵ فروردین واریز می‌شود

معوقات رتبه‌بندی معلمان استان سمنان تا ۱۵ فروردین واریز می‌شود

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، گفت: معوقات رتبه بندی معلمان تا پانزدهم فروردین ماه جاری به حساب همکاران فرهنگی در سراسر استان واریز خواهد شد.

عادل خالقی ثمرین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پیگیری واریزی مطالبات فرهنگیان و معلمان در سراسر استان سمنان، تاکید کرد: معلمان بیشتر بر دو موضوع تاکید داشتند که یکی حق‌الزحمه چهار ماه حق‌التدریس همکاران و معوقات رتبه‌بندی است.

وی با بیان اینکه بخش اعظم مطالبات معلمان پرداخت شده است، بیان کرد: پرداخت دو ماه حقوق نیروهای خرید خدمات تا قبل از ۱۵ فروردین مصوب شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه معوقات رتبه‌بندی معلمان نیز تا قبل از ۱۵ فروردین ماه به حساب همکاران واریز خواهد شد، تاکید کرد: حق‌الزحمه چهار ماه حق‌التدریس همکاران نیز پرداخت شد.

خالقی ثمرین با بیان اینکه برای پرداخت معوقات معلمان پیگیری‌های خوبی را صورت دادیم، گفت: پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان می‌تواند بخشی از مشکلات معلمان را کاهش دهد.

کد مطلب 5743610

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