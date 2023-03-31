عادل خالقی ثمرین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پیگیری واریزی مطالبات فرهنگیان و معلمان در سراسر استان سمنان، تاکید کرد: معلمان بیشتر بر دو موضوع تاکید داشتند که یکی حقالزحمه چهار ماه حقالتدریس همکاران و معوقات رتبهبندی است.
وی با بیان اینکه بخش اعظم مطالبات معلمان پرداخت شده است، بیان کرد: پرداخت دو ماه حقوق نیروهای خرید خدمات تا قبل از ۱۵ فروردین مصوب شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه معوقات رتبهبندی معلمان نیز تا قبل از ۱۵ فروردین ماه به حساب همکاران واریز خواهد شد، تاکید کرد: حقالزحمه چهار ماه حقالتدریس همکاران نیز پرداخت شد.
خالقی ثمرین با بیان اینکه برای پرداخت معوقات معلمان پیگیریهای خوبی را صورت دادیم، گفت: پرداخت معوقات رتبهبندی معلمان میتواند بخشی از مشکلات معلمان را کاهش دهد.
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