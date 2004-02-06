بوش در بن بست واقعا سختي گرفتار شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، تحليلگران سياسي در مورد تصميم بوش به تشكيل يك كميته براي بررسي دلايل جنگ بر ضد عراق تصريح كردند كه اين يك گامي است كه بوش نمي تواند از آن فرار كند خواه به نفع وي باشد يا بر ضد وي، انتقادهاي تندي كه از بوش به دليل جنگ بر ضد عراق شده و پيامدهاي اين جنگ ، بوش را وادار به تشكيل اين كميته كرده است.

اين كارشناسان تاكيد كردند با توجه به نزديكي زمان انتخابات رياست جمهوري آمريكا دولت بوش در بن بست واقعي گرفتار شده است، لذا بوش تلاش مي كند گزارش اين كميته چه از طريق تاييد تصميم وي درجنگ برضد عراق و يا سرزنش كردن جريان هاي ديگرمانند سازمان هاي اطلاعاتي براي تبرئه خود به نفعش باشد.

عبدالرئوف الريدي سفير اسبق مصر در واشنگتن در مورد تصميم بوش به تشكيل كميته تحقيق در مورد جنگ بر ضد عراق ابراز عقيده كرد: ترس بوش از انتقادهاي فراوان از وي به خاطر جنگ بر ضد عراق و پيامدهاي منفي آن بر پيروزي مجدد در انتخابات رياست جمهوري، وي را وادار به اين تصميم گيري كرد.

وي گفت: اكنون نظاميان آمريكايي در عراق در تنگنا و بن بست گرفتار شده اند و حجم بودجه هنگفتي كه آمريكا براي حضور نظاميانش در عراق هزينه مي كند و نيز حجم انتقادهاي وارده بر ضد بوش را نيز بايد مورد توجه قرار داد.

به اعتقاد وي ، تشكيل كميته تحقيق چه بسا بوش را در تنگناي واقعي قرار دهد يا اينكه يك مانور سياسي براي گرفتن فرصت از رقباي سياسي خود باشد، در صورتي كه اين گزارش به وجوداشتباهاتي كه منجر به گرفتن تصميم نامناسب جنگ بر ضد عراق شده ، اشاره كند و پيش از انتخابات هم نتايج اين گزارش افشا شود، قطعا، بوش را در تنگناي شديدتري قرار خواهد داد.

اما در صورتي كه اين كميته گزارش هايي تهيه كند كه به نفع بوش باشد به وي در مبارزات انتخاباتي براي پيروزي مجدد كمك خواهد كرد.

سفير اسبق مصر در آمريكا معتقد است: كاهش محبوبيت بوش و نيز توني بلر نخست وزير انگليس و مخالفت روزافزون با حضور نظامي آمريكا درعراق بوش را وادار به گرفتن تصميم فوري براي تحقيق درمورد دلايل جنگ بر ضد عراق كرده است و اين تصميم شايد يك تاكتيك سياسي براي خروج از بحران عراق با توجه به افزاش مقاومت بر ضد نظاميان آمريكايي باشد.

به گفته وي، دولت آمريكا معتقد است با توجه به اينكه نظاميان آمريكايي با خسارت هاي بيشتري در عراق روبروخواهند شد و اين امر منجر به افزايش نارضايتي و خشم افكار عمومي آمريكا و درخواست آنها براي عقب نشيني از عراق شود، چه بسا تشكيل اين كميته مقدمه و بهانه اي براي عقب نشيني از عراق باشد.

