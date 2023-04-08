توافق ۷ میلیاردی فارابی و تلویزیون بر سر«شماره ۱۰»/اکران در خرداد

ابراهیم اصغری تهیهکننده فیلم سینمایی «شماره ۱۰» به کارگردانی حمید زرگرنژاد که پیش از اکران عمومی در ایام نوروز امسال در دو نوبت از تلویزیون پخش شد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامهریزی برای اکران عمومی این فیلم گفت: امیدواریم در اولین فرصت که احتمال اردیبهشت و یا خردادماه امسال باشد فیلم را روانه پرده سینماها کنیم. در تلاش هستیم شرایط را برای مخاطبان حرفهای که علاقهمند هستند اینگونه فیلمها را با کیفیت و بر پرده بزرگ تماشا کنند، فراهم کنیم.
این تهیهکننده با اشاره به ممیزی دقایقی از فیلم «شماره ۱۰» در پخش تلویزیونی گفت: دو سه بخش کوتاه از فیلم که ناظر به چند صحنه و دیالوگ و یک اتفاق در روایت فیلم بود، از سوی تلویزیون سانسور شد. در عین حال کیفیت پخش تلویزیونی بهگونهای است که کیفیت فنی بالای فیلمهای دفاع مقدسی از جلوههای ویژه گرفته تا موسیقی در آن استاندارد لازم را ندارد و حق مطلب درباره این بخشهای فنی ادا نمیشود. به تعبیری میتوان گفت چیزی در حدود ۵۰ درصد افت کیفیت در بخشهای فنی شاهد بودیم. به همین دلایل فکر میکنم لذت تماشای این فیلمها در سالن سینما قابل قیاس با نسخه تلویزیونی نیست.
مخاطبان «شماره ۱۰» اهل تماشای نسخه قاچاق نیستند
وی درباره انتشار نسخههای قاچاق این فیلم در فضای مجازی هم گفت: طبق توافقی که با سازمان صداوسیما داشتیم، تلویزیون متعهد است جلوی پخش غیرقانونی فیلم در بسترهای مختلف را بگیرد اما متأسفانه جلوگیری از توزیع نسخه قاچاق فیلم در فضای مجازی از سوی سازمان صداوسیما غیرممکن است. ما هم همواره تذکر دادهایم که فیلمها از این منظر همواره قربانی قاچاق میشوند. در عین حال البته خوشبختانه مخاطبان این جنس آثار معمولاً افراد متعهدی هستند که حاضر به مصرف محصول قاچاق هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی نمیشوند. توزیع نسخه غیرقانونی فیلم مورد رضایت عوامل نیست و امیدواریم که مخاطبان هم منتظر بمانند تا بهشکل قانونی و شرعی نسخه باکیفیت فیلم را در سینما ببینند. تلاش میکنیم در زمان مناسب این شرایط را در سالنهای سینما به وجود بیاوریم.
اصغری درباره احتمال اکران «شماره ۱۰» در عید فطر هم گفت: برنامهریزی اولیه ما برای عید فطر بود و همچنان هم آن را دنبال میکنیم. در نهایت یا در همین اکران عید فطر یا در نوبت بعدی آن فیلم را اکران میکنیم که میشود همان اردیبهشت و یا خرداد.
وی ادامه داد: فیلم در برخی موارد فنی هنوز نیاز به آمادهسازی برای اکران دارد. بعد از توافق فارابی با صداوسیما برای پخش این فیلم هم تلاش کردیم زمان پخش آن را به زمان سالگرد ورود آزادگان به کشور موکول کنیم که این اتفاق رخ نداد. بالاخره دوستان صداوسیما هم ملاحظاتی داشتند که براساس همان اصرار داشتند فیلم در همین ایام نوروز روی آنتن برود.
اصغری درباره موضع کارگردان فیلم درباره پخش تلویزیونی آن هم گفت: طبیعتاً عوامل همه فیلمها و به خصوص کارگردانها اولویتشان این است که فیلمشان روی پرده سینما دیده شود و این خواسته کاملاً به حقی هم محسوب میشود. در این مورد اما اصرار مدیران سازمان صداوسیما این بود که فیلم قبل از اکران عمومی از تلویزیون پخش شود. اگر صداوسیما قصد حمایت از سینمای دفاع مقدس را دارد باید اجازه بدهد این فیلمها به اکران برسند و در بخش تبلیغات همکاری بیشتری داشته باشند. بهترین شیوه این است که فیلمها بلافاصله بعد از اکران عمومی از تلویزیون پخش شوند. اگر هم قرار است بودجه حمایتی خاصی هم برای خرید امتیاز پخش این فیلمها در نظر بگیرند، این بودجه را همان زمان به فیلمها اختصاص دهند.
پخش فیلمها قبل از اکران به نفع تلویزیون هم نیست
تهیهکننده «شماره ۱۰» ادامه داد: به نظر پخش تلویزیونی فیلمها پیش از اکران عمومی حتی به نفع تلویزیون نیست چرا که مخاطب تلویزیون هنوز تحت تأثیر فضای تبلیغاتی حین اکران عمومی فیلم قرار نگرفته و کنجکاوی لازم و اشتیاق برای دیدن فیلم را پیدا نکرده است. اگر فیلمها اکران شوند و بتوانند در بازه اکران جریانسازی و خبرسازی داشته باشند، بعد از آن پخش تلویزیونی آنها هم با توجه و استقبال بیشتر مخاطب هم مواجه میشوند. مخاطبی که شرایطش را نداشته فیلمی را در اکران عمومی ببیند هم این فرصت را به دست میآورد تا از تلویزیون به تماشای فیلم بنشیند.
وی با اشاره به شرایط متفاوت امسال نسبت به نوروز دو سال قبل که فیلم «تکتیرانداز» را به تلویزیون واگذار کرده بود هم گفت: آن زمان سالنهای سینمایی به دلیل شیوع کرونا نیمهتعطیل بود و شرایط اکران سینماها کاملاً متفاوت با امسال بود. به همین دلیل در آن شرایط فیلم به تلویزیون واگذار شد. در آن زمان هم بنیاد فرهنگی روایت این توافق را با تلویزیون انجام داد که میتوان گفت مهمترین انگیزهشان هم بحث مالی بود. انتظارمان هم این بود که این تعهد مالی از طرف تلویزیون و بعد از آن از طرف بنیاد روایت نسبت به عوامل فیلم به موقع انجام شود که متأسفانه اینگونه نشد.
اصغری درباره توافق مالی برای پخش تلویزیونی «شماره ۱۰» هم گفت: اطلاع دقیقی از رقم این توافق میان بنیاد فارابی و تلویزیون ندارم اما از آنجایی که بهصورت حدودی در جریان آن هستم میتوانم بگویم که رقم خوبی پیشنهاد شده و فارابی حق داشته به این توافق رضایت بدهد. مبلغی که برای پخش تلویزیونی «شماره ۱۰» پرداخت شده بالاترین مبلغی است که تلویزیون تا کنون برای خرید حق پخش یک فیلم پرداخته است. من بهعنوان تهیهکننده هم از این توافق مطلع بودم و از آن راضی هستم. در عین اینکه معتقدم این رویه در کوتاه مدت و بلندمدت به نفع سینمای دفاع مقدس نیست. در عین حال با احتساب مبلغ دریافتی از سازمان و مبالغی که بعداً از فروش در اکران سینمایی حاصل میشود، میتوان فیلم «شماره ۱۰» را پرفروشترین فیلم دفاع مقدسی امسال دانست.
وی ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم چیزی در حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان برای حق پخش «شماره ۱۰» از سوی تلویزیون پرداخت شده است. این مبلغی است که باید برای حمایت از فیلمهای دفاع مقدسی از سوی تلویزیون پرداخت شود اما ای کاش صاحبان آثار را ملزم نکنند که فیلم قبل از اکران عمومی از تلویزیون پخش شود. بالاخره بنیاد سینمایی فارابی هم ترجیح میدهد فیلمهایش ابتدا اکران عمومی شود و بعد به شبکه نمایش خانگی راه پیدا کند اما وقتی با اصرار و پیگیری مدیران تلویزیون مواجه میشود بهعنوان یک نهاد حاکمیتی خودش را ملزم میبیند که این تعامل را با صداوسیما داشته باشد. به نظرم این مدیران تلویزیون هستند که میتوانند این روند را اصلاح کنند که هم به نفع سینمای دفاع مقدس است، هم به نفع تلویزیون است و هم به نفع مخاطب.
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