به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای عصر امروز در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، با تأکید بر ضرورت تمرکز همت و اراده همه مسئولان و دستگاهها در همه طول سال برای «مهار تورم و رشد تولید»، به بیان الزامات تحقق شعار سال و چند توصیه مهم اقتصادی دیگر پرداختند و گفتند: اگر به این الزامات عمل شود، نتایج آن در کاهش تورم و احساس آسایش نسبی مردم در آخر سال دیده خواهد شد.
رهبر انقلاب در این دیدار همچنین نکات مهمی درباره توطئههای ظاهراً اجتماعی اما در واقع سیاسی-امنیتی دشمنان، موضوع حجاب، انتخابات اسفند ماه و تحولات جهانی بیان کردند.
رهبر انقلاب شعار امسال را شعاری مهم و حساس خواندند و افزودند: انتخاب شعار اقتصادی به معنای بیاعتنایی به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست چرا که مشکلات اقتصادی از جمله تورمِ بالا، باعث گسترش فقر و در مقابل، افزایش تبعیض و ثروتهای حرام میشود و ایجاد فساد، بر فرهنگ و افکار و رفتار مردم هم اثر منفی میگذارد.
ایشان رشد تولید را در کنار مهار تورم مهم دانستند و گفتند: گاهی تورم در کشور کنترل شده اما رکود آورده است که البته بر اساس استدلال قوی کارشناسان، مهار تورم در کنار رشد تولید امکانپذیر است و امیدواریم کارهای خوب، با جدیت و استمرار، همراه و شعار سال محقق شود.
انتخاب شعار اقتصادی به معنای بیاعتنایی به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست
حضرت آیتالله خامنهای اولویت داشتن حقیقی و عملیاتی شعار سال برای همه مسئولان و دستگاهها را کاملاً ضروری برشمردند و گفتند: باید در همه سال، توجه و همت و اراده همه مسئولان و مدیران بر این نقطه کانونی و اساسی متمرکز باشد نه اینکه چند صباحی حرف بزنیم، مطلب بنویسیم و سربرگ و تقویم بزنیم بعد همه چیز فراموش شود و شعار سال به انزوا و حاشیه برود.
ایشان در تبیین معنای حقیقی اولویت دادن به شعار سال در دولت، مجلس، قوهقضاییه و همه دستگاهها گفتند: استفاده از همه ظرفیتها و امکانات سختافزاری از جمله منابع طبیعی و خدادادی و زیرساختها و ظرفیتهای نرمافزاری مانند نیروی انسانی خلاّق، جوانان پر انگیزه، نخبگان و صاحبان فکرهای نو، برای تحقق شعار سال ضروری است.
استفاده از امکانات رسانهای، تجربیات مفید، عناصر مجرّب و حتی ارتباطات خارجی برای گسترش تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها، نکات دیگری بود که رهبر انقلاب در تشریح معنای واقعی اولویت داشتن شعار سال بیان کردند.
حضرت آیتالله خامنهای پرهیز از حاشیهسازی و مانعتراشی برای شعار سال از جمله نگاههای سیاسی و جناحی و یا مصوبات تورمزا را شروط دیگری دانستند که اولویت شعار سال را معنا و مفهوم حقیقی میبخشد.
استفاده از همه ظرفیتها و امکانات و ظرفیتهای برای تحقق شعار سال ضروری است
ایشان در جمعبندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند: اگر ابعاد این اولویت در عمل محقق شود، افراد خبره، تحقق شعار سال را در شاخصهای اقتصادی درک خواهند کرد و مردم هم در زندگی خود تا حدی آسایش را احساس میکنند.
بخش دیگر سخنان رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام به الزامات عملیاتی شدن شعار سال اختصاص داشت.
«همکاری حقیقی و گسترده سه قوه» از جمله تصویب قوانین مورد نیاز بخشهای اجرایی و «پیگیریهای جدی و مستمر تصمیمات تا رسیدن به نتیجه»، دو الزام مهمی بود که رهبری به آن اشاره کردند.
ایشان با اشاره به تذکرات مستمر خود به مسئولان در جلسات خصوصی درباره پیگیری کردن تصمیمات، وجود انبوه طرحهای نیمهتمام را ناشی از کمتوجهی به مقوله «پیگیری» دانستند و در بیان نمونهای عینی گفتند: چند شرکت بزرگ دولتی که سود خوبی دارند، به رئیس جمهور قول داده بودند برای خدمت به مردم، طرحهای عمرانی در مناطق مختلف کشور اجرا کنند اما اکنون مشخص شده که اقدامات قانعکنندهای انجام ندادهاند.
«ثبات در سیاستها و تصمیمات اقتصادی»، سومین الزامی بود که حضرت آیتالله خامنهای آن را زمینهساز تحقق شعار سال خواندند و تغییرات پیدرپی اینگونه سیاستها را بسیار مضر و باعث بیرغبتی سرمایهگذاران داخلی و خارجی برشمردند.
«مشارکت دادن مردم»، الزام دیگر تحقق شعار سال بود که رهبر انقلاب آن را بسیار مهم و تعیینکننده دانستند.
ایشان با انتقاد از ضعف عملکرد دستگاهها در این زمینه، تجربه ایجاد و گسترش هزاران شرکت دانشبنیان را تجربهای مفید و متکی بر برنامهریزی صحیح خواندند و افزودند: مسئولان دولت باید به طور مشخص و عینی، زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند تا آحاد مردم تکلیف خود را بدانند که در این صورت رشد تولید در زمینههای مختلفِ کوچک و بزرگ، بدون شک محقق خواهد شد.
رهبر انقلاب در همین زمینه مسئولان دولت را به تهیه نقشهراه «دانشبنیان کردن اقتصاد ملی»، طراحی برنامه عملیاتی کردن این نقشهراه و اطلاعرسانی کامل به مردم فراخواندند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفتند: اجرای آن سیاستها نیز باعث توانمندسازی طبقات ضعیف و درآمد بیشتر آنها خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاههای ذیربط باید با ایجاد سازوکاری معین، چگونگی فعال شدن آحاد مردم را در اقتصاد مشخص کنند تا در ایجاد عدالت که اساس اقتصاد در اسلام است، گامهای خوبی برداشته شود.
رهبر انقلاب پس از تشریح الزامات تحقق شعار سال، به بیان چند توصیه مهم اقتصادی پرداختند.
«مبارزه جدی و بدون رودربایستی با هرگونه فساد»، در رأس توصیههای کلیدی رهبر انقلاب اسلامی به همه مسئولان بود.
ایشان بار دیگر فساد را اژدهایی هفتسر و مبارزه با این اژدها را کاری بسیار دشوار خواندند و گفتند: فساد، بیماری مهلک، بسیار خطرناک و مُسری است که مردم را ناامید و میل به سلامت اخلاقی را کاهش میدهد و مبارزه قاطعانه با آن باید در رأس کارهای مهم سه قوه و همه دستگاهها باشد.
«انضباط مالی» از جمله اصلاح ساختاری بودجه نیز در بحث وظایف اساسی اقتصادی مسئولان، مورد تمرکز و تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت.
مسئولان دولت باید به طور مشخص و عینی، زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند
ایشان یکی از اهداف اصلی تشکیل جلسه هماهنگی سران قوا در دولت قبل را اصلاح ساختاری بودجه اعلام کردند و با اشاره به تحقق نیافتن این هدف گفتند: باید این دستور کار مهم را پیگیری کرد.
پرهیز از تعهدات مالی که منافع پایدار مطمئن ندارند و صرفهجویی جدی از جمله در سفرهای بی مورد، همایشهای بیفایده و خریدهای بیمورد دستگاهها نکاتی بود که رهبر انقلاب در همین زمینه بیان کردند.
رهبر انقلاب در توصیه بعدی با اشاره به سطح بسیار پایین بهرهوری در اقتصاد کشور یعنی مصرف زیاد و بازده کم، افزایش بهرهوری را کاملاً ضروری خواندند و گفتند: بهرهوری ما در آب از اغلب کشورهای دنیا کمتر است و در شدت انرژی چند برابر کشورهای پیشرفته است.
توصیه چهارم حضرت آیتالله خامنهای، «تعیین و تنظیم رابطه منطقی شرکتهای بزرگ دولتی با دولت» بود.
ایشان در این زمینه گفتند: در بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی، مدیران خوبی وجود دارد که در جنگ اقتصادیِ چند ساله توانستهاند کشور را در بخشهای مختلف پیش ببرند. از این مدیران و کارآفرینان فعال باید برای افزایش کیفیت و قدرت رقابت و ایجاد بازار فروش داخلی و خارجی محصولاتشان حمایت کرد و آنها نیز وظیفه دارند نقش خود را در حرکت کلی اقتصاد کشور معلوم کنند.
ایشان با انتقاد از بعضی از شرکتهای بزرگ و پُر درآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده میکنند اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمتهای جعلی هدایتشده از طرف دشمن تطبیق میدهند، گفتند: چرا باید این کار که حاکمیت دادن به دلار و تقویت رقیب ریال است، انجام بگیرد.
رهبر انقلاب یکی از گرفتاریهای کشور را وابستگی بخشهای مختلف اقتصاد به دلار خواندند و خاطرنشان کردند: بعضی از کشورها که خود را از دلار جدا کردند و معاملات آنها نیز با سوئیفت قطع شد، وضع بهتری پیدا کردهاند.
لزوم داشتن انضباط مالی و مبارزه جدی و بدون رودربایستی با هرگونه فساد
ایشان با تأکید بر مشخص شدن نقش شرکتهای بزرگ دولتی در راهبرد کلان اقتصادی و مهار تورم، افزودند: در مقابل حمایت از مدیران خوبِ شرکتها، با صاحبان نقشهای مخرّب در نظام پولی و مالی همچون برخی مؤسسات مالی یا بانکهای خصوصی که با خرید ملک و زمین یا اضافه برداشت از بانک مرکزی موجب تورم میشوند، بدون رودربایستی برخورد شود.
«قدرت پیشبینیپذیری نظام برنامهریزی» توصیه دیگری بود که رهبر انقلاب در خصوص آن گفتند: اگر دستگاه برنامهریزی، قدرت پیشبینی نداشته باشد در مواجهه با کمبودهای ناگهانی، دستپاچه و عجولانه به دنبال واردات میرود که این کار کمر تولید را میشکند در حالیکه باید با پیشبینی رخدادها و به محض احساس کمبود در اقلامی همچون گوشت، مرغ و برنج، با بسیج امکانات و ظرفیتهای مردمی، مسئله را حل کرد.
حضرت آیتالله خامنهای در توصیه آخر، با ابراز خرسندی از حضور افراد دارای فهم و دانش اقتصادی خوب در دولت، چند اقدام کلیدی و زمینهساز جهش اقتصادی از جمله «استفاده از ظرفیتهای دریا و اقتصاد دریا پایه»، «بهرهگیری از موقعیت حساس و ممتاز جغرافیایی کشور برای حمل و نقل بینالمللی بخصوص در مسیر شمال- جنوب»، «احیاء معادن» و «تولید مسکن» را خواستار شدند.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان، تحولات سیاسی جهان را بسیار سریع و در عین حال در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی دانستند و گفتند: برای استفاده از این فرصت باید در سیاست خارجی تحرک و ابتکار و فعالیتهای خود را افزایش دهیم.
ایشان در بیان نشانههای تضعیف جبهه ضدّ ایران در نظم جدید جهان آینده گفتند: یکی از مهمترین مخالفان ایران در دنیا آمریکا است که واقعیات نشان میدهد آمریکای اوباما از آمریکای بوش، و آمریکای ترامپ از آمریکای اوباما، و آمریکای این آقا از آمریکای ترامپ ضعیفتر است.
حضرت آیتالله خامنهای در همین زمینه یادآور شدند: دو قطبی ایجاد شده در انتخابات دو سه سال قبل آمریکا هنوز با شدت وجود دارد، آمریکا بحران رژیم صهیونیستی را نتوانسته حل کند، آمریکا اعلام کرده بود که قصد ایجاد جبهه متحد عربی بر ضدّ ایران را دارد اما امروز بر عکس آنچه میخواست اتفاق افتاده و ارتباطات مجموعه عربی با ایران رو به افزایش است ضمن اینکه آمریکا با فشار سیاسی و تحریم میخواست مسئله هستهای را طبق برنامه خود پایان دهد اما نتوانست.
تحولات سیاسی جهان بسیار سریع و در عین حال در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی است
ایشان در ادامه بیان مصادیقِ رو به ضعف بودن آمریکا خاطرنشان کردند: آمریکا جنگ اوکراین را راه انداخت اما این جنگ موجب فاصله افتادن میان این کشور با متحدان اروپاییاش شده که در واقع کتک جنگ را آنها میخورند اما سودش را آمریکا میبرد.
رهبر انقلاب افزودند: آمریکا، آمریکای لاتین را حیاط خلوت خود میداند اما دولتهای متعدد ضد آمریکایی در آنجا سر کار آمدهاند. ضمناً آمریکا میخواست ونزوئلا را زیر و رو کند و حتی برای آن رئیسجمهور جعلی با پول و سلاح و لشکر هم درست کردند اما ناکام ماند.
تضعیف دلار آمریکا به شکلی که برخی کشورها در حال معامله با پولهای ملی یکدیگر هستند، نمونههای دیگری بود که رهبر انقلاب با استناد به مجموعه آنها گفتند: بنابراین آمریکا که در رأس دشمنان نظام اسلامی است رو به ضعف است.
ایشان در خصوص رژیم صهیونیستی یعنی دشمن دیگر جمهوری اسلامی نیز با اشاره به اینکه این رژیم در طول عمر ۷۵ ساله خود هرگز دچار گرفتاریهای هولناکی مانند امروز نبوده است، به بیان مصادیقی از آشفتگی و وضعیت رو به فروپاشی آن پرداختند و گفتند: رژیم صهیونیستی تزلزل سیاسی دارد و در چهار سال، چهار نخست وزیر عوض کرده است، ائتلافهای حزبی در آن، شکلنگرفته، متلاشی میشوند، دو قطبی شدیدی در سراسر رژیم جعلی وجود دارد که تظاهرات صدها هزار نفری در برخی شهرها نشانه آن است و اینکه بخواهند با چند موشک زدن این ضعفها را جبران کنند ممکن نیست.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به انتشار مطالبی در باره اینکه به زودی تعداد افرادی که از اسرائیل خارج میشوند به دو میلیون نفر میرسد، هشدارهای پی در پی مقامهای صهیونیست به نزدیک بودن فروپاشی این رژیم را از دیگر نشانههای تضعیف صهیونیستها دانستند و به کنایه گفتند: ما گفته بودیم ۲۵ سال دیگر را نمیبینند اما گویا خودشان عجله دارند و زودتر میخواهند بروند.
ایشان، دهها برابر شدن قدرت گروههای فلسطینی و رسیدن فلسطینِ اسلو و افتضاح یاسر عرفات به فلسطینِ شیرهای مقاومت را از دیگر نشانههای تضعیف جبهه ضدّ ایران و تقویت جبهه مقاومت خواندند.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان به توطئه دشمنان برای داخل کشور پرداختند و گفتند: توطئههایی برای داخل کشور بوده و خواهد بود که اغتشاشات سال گذشته که با بهانه کردن مسئله زن و با پشتیبانی دستگاههای جاسوسی غربیها انجام شد، از این دست بود.
ایشان با اشاره به وضع اسفبار و ناامن زنان در کشورهای غربی خاطرنشان کردند: این کشورها که در برخی از آنها زنان به اذعان خودشان، در خیابان یا اردوگاه و نیروهای نظامی هم امنیت ندارند و حتی مثلاً زن مسلمان محجبه هم که برای شکایت به دادگاه آمده است، با ضربه شاکی به قتل و شهادت میرسد، برای جمهوری اسلامی که برترین شأن را برای زن قائل است، خط و نشان میکشند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به فریب خوردن تعدادی از افراد در حوادث سال گذشته، گفتند: عدهای در داخل که اغلب فریب خورده بودند، به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج از کشور، شعار آزادی زن را سر دادند که به جای حرف متین و استدلال منطقی با هوچیگری همراه بود.
ایشان با بیان اینکه مسئله زن فقط مسئله پوشش نیست، به حضور فعال زنان و دختران ایرانی در عرصههای تحصیلی، اشتغال، فعالیت سیاسی و اجتماعی، مناصب مدیریتی و حضور فعال آنان در مبارزات قبل از انقلاب و دوران دفاع مقدس و راهپیماییهای ۲۲ بهمن و روز قدس، اشاره کردند و افزودند: در کدامیک از این مسائل در کشور آزادی وجود ندارد؟ در کجای دنیا زنان مانند ایران این همه فعالیت دارند که زنِ ایرانی با افتخار و سربلندی انجام میدهد؟
رهبر انقلاب در تبیین الزام شرعی و قانونی حجاب گفتند: در مسئله پوشش، حجاب، محدودیتی شرعی و قانونی است نه محدودیتی دولتی، و کشف حجاب نیز هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی.
پشت پرده تحریک به کشف حجاب دستگاههای جاسوسی دشمن است
ایشان با تأکید بر اینکه بسیاری از کسانی که کشف حجاب میکنند از پشت پرده تحریک به این کار یعنی دستگاههای جاسوسی دشمن، مطلع نیستند، گفتند: اگر بدانند پشت کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسانی و دستگاههایی هستند، این کار را نمیکنند چون خیلی از آنها اهل دین و تضرع و ماه رمضان و دعا هستند.
حضرت آیتالله خامنهای افزودند: این مسئله قطعاً حل خواهد شد همچنانکه در اولین هفتههای انقلاب، امام بزرگوار مسئله حجاب را الزاماً و قاطعاً بیان کردند. البته همانطور که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، مسئولان نیز باید نقشه و برنامه داشته باشند که دارند و باید از انجام کارهای بیقاعده و بدون برنامه پرهیز شود.
«انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان» در اسفند ماه امسال موضوع دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر اهمیت آن، گفتند: انتخابات میتواند مظهر قدرت ملی باشد و اگر درست برگزار نشود ضعف کشور و ملت و مسئولان را نشان میدهد که هر چه ضعیف شویم تهاجم و فشار دشمنان بیشتر میشود بنابراین باید قوی شویم که یکی از ابزارهای مهم قدرت، انتخابات است.
ایشان در همین زمینه افزودند: مسئولان مرتبط، راهبرد «مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت انتخابات» را از هم اکنون مشخص کنند تا انتخاباتی خوب، سالم و با مشارکت بالا داشته باشیم.
حضرت آیتالله خامنهای به مسئله مهم رسانه نیز اشاره کردند و گفتند: باید سیاهنماییها، تخریبها و توطئههای دشمن علیه اقتدار کشور که در فضای مجازی صورت میگیرد، افشا شود و رسانه ملی که بحمدالله در دست افراد مؤمن و پر انگیزه است، تلاش دشمن را در این زمینه خنثی کند.
رهبر انقلاب همچنین با تشکر از گزارش واقعاً خوب رئیس جمهور در ابتدای این دیدار، ماه مبارک رمضان را فرصتی بینظیر برای ذکر الهی، رهایی از بلای بزرگ غفلت و قرار گرفتن در معرض انوار رحمت و هدایت پروردگار برشمردند.
ایشان با استناد به آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار (ع)، تأثیر نیک در اعمال و رفتار را از نتایج ذکر کثیر پروردگار خواندند و افزودند: مسئولیت بزرگ مسئولان، خدمت به مردم و اداره خوب کشور است که ذکر پروردگار در ادای این وظایف سنگین آثار مثبتی خواهد داشت.
حضرت آیتالله خامنهای معنای حقیقی خدمت به خدا را خدمت به خلقالله و پیشبرد اهداف الهی دانستند و خطاب به مسئولان گفتند: خداوند با اعطای امکان و قدرت خدمت به مردم، این خدمت را مهمترین مایه امتحان ما مسئولان قرار داده است؛ بنابراین باید با قدرشناسی فرصت نورانی رمضان، توش و توان خود را برای ادای وظایف سنگینمان مضاعف کنیم.
در ابتدای این دیدار، رئیسجمهور به بیان گزارشی از فعالیتها و برنامههای دولت پرداخت و گفت: قهرمان سال ۱۴۰۱ ملت بزرگ ایران بود که با ایستادگی و ناکام گذاشتن دشمنان در جنگ ترکیبی خوش درخشید.
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به سخنان نوروزی رهبر انقلاب و ضرورت تحولگرایی، تحول را رویکرد اصلی دولت خواند و گفت: از ابتدای دولت مأموریت خود دانستهایم که نقاط ضعف کشور از جمله کسری بودجه، بالا بودن نرخ تورم، کاهش ذخایر کالاهای اساسی، افت تولید و مخدوش شدن اعتماد مردم در سرمایهگذاری را با شیوههای درست جبران و نقاط قوت کشور در همهی بخشها را تقویت کنیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه نرخ تورم به دلایلی همچون اصلاحات اقتصادی در حذف ارز ترجیحی همچنان بیش از ۴۰ درصد است، گفت: شعار حکیمانه سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» را با قوت دنبال خواهیم کرد.
رئیسی، رشد تولید در سال گذشته را امیدوارکننده دانست و گفت: رشد سرمایهگذاری ۷.۷ درصد، رشد تولید در صنعت ۸ درصد، در نفت و گاز ۹ درصد، در ماشینآلات و تجهیزات ۱۹ درصد، در خودرو ۱۹ درصد، در برخی صنایع سنگین نظیر ماشینآلات راهسازی تا ۱۰۱ درصد بوده و در سایر مقولات تولیدی همچون فولاد و لوازم خانگی هم رشدهای بالا داشتیم.
رئیسی: دولت زندگی مردم و پیشرفت کشور را به هیچ اراده خارجی گره نزد
رئیسجمهور افزود: دولت با وجود پیگیری سیاستهای منطقهای و تقویت همکاریهای بینالمللی، زندگی مردم و پیشرفت کشور را به هیچ اراده خارجی گره نزد و دیگر از اینگونه سخنان که پیشرفت کشور متوقف به برجام یا فلان قرارداد است، شنیده نشد.
رئیسی همچنین گفت: در کنار سایر قوا و نهادهای عمومی به وعدههای خود عمل میکنیم و اگر در موردی نتوانستیم به قول خود پایبند باشیم، صادقانه آن را با مردم در میان خواهیم گذاشت.
در پایان این دیدار، نماز مغرب و عشاء به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.
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