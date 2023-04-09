رشد صادرات غیر نفتی در گرو حذف دلار از تجارت

علی عبدی زاده، تحلیلگر اقتصادی در خصوص کمرنگ شدن دلار در اقتصاد ایران به مهر گفت: بحث کمرنگ شدن دلار تنها مربوط به ایران نیست بلکه کشورهای دیگر همانند چین، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به سمت حذف دلار حرکت کرده اند البته نباید این که دلار ۴۲ درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهد را نادیده گرفت از سوی دیگر سلطه گری دلار باعث شده تا آمریکا کشورهای زیادی را تحریم کند و تجارت کشورها را با اهداف سیاسی پیوند بزند.

وی در ادامه افزود: کمرنگ کردن دلار در تجارت سال‌های زیادی است که در دستورکار قرار گرفته بود و با توجه به پیمان‌های دوجانبه ای که در این مدت بسته شده می‌توان به راحتی این کار را انجام داد و تبادلات به سمت حذف دلار حرکت کند.

علی عبدی زاده در ادامه از حذف دلار طی سال‌های آینده گفت: برنامه کمرنگ شدن دلار باعث می‌شود طی سال‌های آتی دلار از مبادلات تجاری حذف شود.

وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و در آخرین آمار اعلامی تجارت بیش از ۵۲ هزار میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۱ وجود داشت که باید دید که ارز این مبادلات به چرخه اقتصاد بازگشته یا خیر؟ با توجه به اینکه دولت سیزدهم رویکر متفاوتی نسبت به عملکرد تجار با دلار داشته است و به دنبال حذف آن با کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس پیمان‌هایی را بسته که به جای دلار از سایر ارزها استفاده کند.

این تحلیلگر اقتصادی درخصوص تنش‌های ایجاد شده از سوی آمریکا نسبت به جنگ روسیه و اوکراین که باعث برهم ریختگی بازار دلار شد گفت: در جنگ روسیه و اوکراین آمریکا از سلطه گری دلار استفاده کرد و با تحریم‌های نفتی و غیر نفتی روسیه باعث تنش‌های زیادی شد اما با وجود پیمان‌های چند جنبه روسیه توانست دلار را از مبادلات اقتصادی خود حذف کند و این امر می‌تواند برای ایران نیز یک راهکار مناسب برای کمرنگ کردن دلار در اقتصاد باشد.

وی در ادامه راهکار برای حذف دلار را اینگونه بیان کرد: پیمان‌های چند جانبه با کشورهای همسایه و خلیج فارس از یک سو و از سوی دیگر پیمان‌هایی مانند اوراسیا و شانگهای می توند سلطه گری دلار را در آسیا ازبین ببرد و حتی تأثیر مثبتی در سال‌های آینده بر روی اقتصاد داشته باشد.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان بیان کرد: کمرنگ شدن و حذف دلار از اقتصاد ایران می‌تواند شرطی بودن اقتصاد را رفع کرده و تاب آوری اقتصادی را نیز افزایش دهد.