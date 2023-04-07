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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱:۲۱

پنجره مهر؛

تشویق پاکو خمز سرمربی تراکتور بعد از برتری مقابل سپاهان

تشویق پاکو خمز سرمربی تراکتور بعد از برتری مقابل سپاهان

تبریز- پس از بردشیرین تراکتورسازی مقابل سپاهان تماشاگران تراکتور پاکو خمز، سرمربی تیمشان را تشویق کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی از هفته هفته بیست و پنجم لیگ برتر، تراکتورسازی تبریز با حضور پرشمار تماشاگران و فوتبال دوستان به مصاف سپاهان اصفهان رفت.

تراکتور سازی تبریز در این بازی با تک گل اسدی از روی نقطه پنالتی میهمانش را شکست داد.

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کد مطلب 5749082

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    نظرات

    • علی امیر سلیمانی IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      عشق لذت فوتبال
    • تاتی IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      تو خوااب هم نمیدیدیم سپاهان را ببریم. درسته هیچ افتخار قانونی و ثبت شده نداریم ولی هنوز دیر نشده اگه بقیه تیمها یک بازی را ببازن و ما همه را ببریم قهرمان میشیم که بقیه تیمها بفهمند هوادار و تیم یعنی چه. ایشالا یک ماه دیگه جشن قهرمانیمون.

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