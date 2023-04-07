تشویق پاکو خمز سرمربی تراکتور بعد از برتری مقابل سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی از هفته هفته بیست و پنجم لیگ برتر، تراکتورسازی تبریز با حضور پرشمار تماشاگران و فوتبال دوستان به مصاف سپاهان اصفهان رفت.

تراکتور سازی تبریز در این بازی با تک گل اسدی از روی نقطه پنالتی میهمانش را شکست داد.

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