احداث بزرگترین استخر تکثیر طبیعی مولدین ماهی سفید در سواحل خزر

کوروش خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام فصل صید در سواحل خزر، اظهار کرد: پس از پایان دوره دو روزه تمدید صیادی در سواحل خزر، فصل صید که از مهر ماه آغاز شده بود به انتها می‌رسد.

وی با اشاره به کسری مولد در مراکز تکثیر ماهی، افزود: پره های صیادی در تأمین و جبران کسری مولدین نقش اثرگذاری داشتند.

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به مشارکت هچری ها و پره های صیادی استان در راستای تأمین مولد ماهیان، بیان کرد: پره های صیادی، کیاشهر، دستک، آستانه و دیگر پره های صیادی استان مولد مورد نیاز مراکز بازسازی را تأمین کردند.

خلیلی از راه اندازی ۲۵ استخر ساحلی برای تکثیر طبیعی ماهیان در گیلان خبر داد و اضافه کرد: این استخرها با مشارکت شیلات، پره های صیادی و اتحادیه تعاونی صیادان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ۴۵۰۰ نفر در پره های صیادی فعالیت می‌کنند، افزود: این تعداد صیاد در یک بازه زمانی شش ماهه فعالیت پر رونقی را در سواحل خزر پشت سر گذاشتند.

مدیرکل شیلات گیلان از فعالیت ۴۶ پره صیادی فعال در سواحل استان خبر داد و اضافه کرد: فعالیت این تعداد پره های صیادی فرصت اشتغال زایی و ایجاد درآمد خوبی را برای افراد فراهم کرده است.

خلیلی با اشاره به اهمیت ایجاد استخرهای ساحلی در سواحل خزر، بیان کرد: راه اندازی استخرهای ساحلی در تأمین مولد و بچه ماهی مراکز و استمرار شغل صیادی در گیلان نقش مؤثری دارد.

وی از احداث بزرگترین استخر نگهداری و ذخیره مولدین ماهی سفید در سواحل خزر خبر داد و افزود: این استخر در فضای ۴ هکتاری در ساحل انزلی ایجاد شده و کار تکثیر طبیعی را بر عهده دارد.