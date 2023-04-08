تل آویو برای آتش بس با فلسطین دست به دامان مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد که قاهره روز جمعه بین طرفهای صهیونیستی و فلسطینی در مورد لزوم پایان دادن به درگیریها گفتگو کرده است.
به گفته این شبکه تلویزیونی، مصر نیاز احزاب و گروههای مختلف به آتش بس را درک کرده و هیئت مصری آماده است تا به تل آویو برود و برای آتش بس و انجام مذاکرات عمیق در مورد این موضوع زمینه چینی کند.
بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، طرف صهیونیستی نیز به قاهره اطلاع داده است که «مایل به برقراری آتش بس است و این آتش بس [با فلسطینیها] منوط به توقف پرتاب موشک (از خاک نوار غزه) و حملات [تروریستی] است.»
پیشتر گزارش شده بود که مصر در حال انجام رایزنیهای فشرده با تل آویو، واشنگتن و گروههای فلسطینی برای تنش زدایی بود که بامداد جمعه درگیری در اطراف نوار غزه به وجود آمد. به گزارش العربیه، مقامات مصری در حال انجام مذاکرات گستردهای با طرف صهیونیستی، آمریکا و برخی گروههای فلسطینی هستند تا هر چه سریعتر آرامش را به منطقه بازگردانند.
پیش از این قاهره از تل آویو خواسته بود تا به مناطق مسکونی و غیرنظامیان در نوار غزه حمله نکند. بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، نیروهای امنیتی مصر نیز پس از حمله نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به فلسطینیان نوار غزه با طرف صهیونیستی تماس گرفتند و طرف صهیونیستی نیز ادعا کرد که تشدید مناقشه فعلی به اقدامات گروههای فلسطینی بستگی دارد.
پیش از این، مصر بارها به عنوان میانجی در حل و فصل شرایط حاد مرتبط با فلسطین و غزه عمل کرده است. مصر که روابط دیپلماتیک با تل آویو دارد و با گروههای فلسطینی که در بخش هم مرز با مصر فعالیت میکنند، ارتباط برقرار میکند، توانسته حداقل بهطور موقت طرفها را به سمت راهحلهای توقف جنگ سوق دهد. این نقش واسطهای همواره بر عهده کارمندان اطلاعات خارجی مصر بوده است.
خبرگزاری فلسطینی وفا روز سه شنبه گذشته گزارش داد که نظامیان صهیونیستی به مسجد الاقصی نفوذ کرده و از بمب صوتی، گاز اشک آور، گلولههای لاستیکی و باتوم استفاده کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین لبنان، بیش از ۴۰۰ نفر در این یورش بازداشت شدند. پس از این حادثه، نظامیان صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کردند که حداقل ۳۴ موشک از لبنان به شهرکهای شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است که ۲۵ موشک توسط سامانه پدافند هوایی رژیم اسرائیل رهگیری شد و دیگر موشکها به زمین اصابت کرد. در حالی که به نظر میرسی پرتاب موشک از لبنان در پاسخ به هتک حرمت مسجدالاقصی صورت گرفته، رژیم صهیونیستی نیز مناطقی در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. به گزارش رادیو کان اسرائیل، بمباران مناطقی در جنوب لبنان به بهانه بمباران تأسیسات مربوط به حماس صورت گرفت، هرچند حزب الله لبنان از پرتاب موشک به سمت مناطق اشغالی حمایت کرد.
در حال حاضر نیز شرایط مناطق اشغالی فلسطین پس از درگیریها و تنشهای اخیر در نوار غزه و جنوب لبنان به شدت شکننده و بیثبات است. نیروهای مقاومت فلسطینی با صدور بیانیههای جداگانهای خواستار تداوم فشار و حمله به نظامیان صهیونیست در پاسخ به هتک حرمت مسجدالاقصی در هفته گذشته هستند و از این رو عملیاتها علیه صهیونیستها شدت گرفته است.
طی ماههای اخیر مقابله نیروهای فلسطینی با اشغالگران صهیونیستی شدت گرفته و مرکز دادههای فلسطینی (مُعطی) نیز در گزارشی اعلام کرده است که در پی عملیاتهای مقاومتی مبارزان فلسطینی در سال ۲۰۲۳ در مناطق مختلف، ۱۹ صهیونیست به هلاکت رسیدند و ۱۳۳ صهیونیست نیز زخمی شدند.
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