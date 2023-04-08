به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین هفته از سال جاری، رنگ بندی کرونایی شهرستانهای استان سمنان اعلام شد که طبق آن مهدیشهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته است. تنها ۱۸ شهر در کل کشورمان در وضعیت قرمز یعنی شیوع شدید و خطرناک کرونا قرار دارند که مهدیشهر یکی از آنها است.
در رنگ بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت دامغان، آرادان و سرخه در وضعیت نارنجی در وضعیت نارنجی یا همان هشدار پرخطر قرار دارند و در نتیجه این سه شهرستان هم هر لحظه امکان دارد که در کنار مهدی شهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار گیرند.
طبق این رنگبندی همچنین سمنان، شاهرود و گرمسار در وضعیت زرد یا همان نسبتاً پر خطر و میامی در وضعیت آبی یا همان شرایط تثبیت شده کرونایی قرار دارند. کارشناسان اما اعتقاد دارند که مردم بدون توجه به این رنگ بندی ها میبایست پروتکلهای بهداشتی را در سراسر استان سمنان لحاظ کنند.
رنگ بندی اعلام شده وزارت بهداشت مبتنی بر آمارهای واصله از دانشگاههای علوم پزشکی سمنان و شاهرود نشان میدهد که شرایط کرونا در استان سمنان بسیار شکننده است و لذا با هر بی توجهی و سهل انگاری شرایط میتواند به وضعیت خطرناک بدل شود.
استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، حضور در مکانهایی با تهویه هوای مطلوب، توزیع نذری در ظروف یک بار مصرف و به صورت بیرون بر و… در زمره مهمترین توصیههای مسئولان بهداشت و درمان استان سمنان است. از سوی دیگر بسیار تاکید شده که اگر کسی علائم اولیه بیماری داشت مثلاً خشکی گلو، تک سرفه و تب و.... حتماً خود را قرنطینه و به میان مردم نیاید.
بر اساس آخرین به روز رسانی نقشه کرونایی کشور، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۹ به ۱۸ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۵ به ۷۶ شهر افزایش یافت ️همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۳۳ به ۲۲۷ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۵۱ به ۱۲۷ شهر رسید.
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