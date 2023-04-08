به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان درباره برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور در حوزه مبارزه با فساد برای سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با شعار سال برنامه‌هایی را در رابطه با رشد تولید و کمک به دولت جهت کاهش نقدینگی پیش بینی کرده و در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: برنامه‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده نظارت بر اجرای قوانین متعددی است که زمینه رشد تولید را فراهم می‌کند، این قوانین شامل قانون رفع موانع تولید، قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور، حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل مجوزها، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که نظارت بر اجرای این قوانین زمینه رشد تولید را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مهار تورم گفت: مهمترین عامل در رشد تورم افزایش نقدینگی در جامعه است سازمان بازرسی کل کشور در چند بخش باید نظارت را فعال کند که یکی در بخش پولی کشور است، زیرا در حال حاضر بانک‌ها مطالبات بسیاری دارند که وصول نشده است و باید پیگیری و نظارت شوند، زیرا جمع آوری مطالبات در کاهش نقدینگی بسیار مؤثر است.

وی در ادامه بیان کرد: نکته دیگر اضافه برداشت از بانک مرکزی است که مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها متأسفانه این روند را طی سال‌های مختلف داشته‌اند و باید پیگیری صورت بگیرد تا با نظارت بر اجرای قوانین از اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات مالی پیشگیری به عمل بیاید یا میزان آن کاهش پیدا کند و بانک مرکزی بتواند نظارت خود را به خوبی اعمال کنند.

خدائیان عنوان کرد: نکته دیگری که در بحث کاهش نقدینگی باید به آن توجه کنیم مسئله وصول مالیات‌ها است و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان موجب شفافیت در اصول مالیات‌ها می‌شود و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند باید به کمک سازمان امور مالیاتی به این قانون نظارت کنیم تا اجرایی شود و نظام مالیاتی شفاف و از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل بیاید.

وی اظهار کرد: بحث دیگر وصول مالیات‌های معوق است که باید نظارت صورت بگیرد و پیگیری شود تا به موقع مالیات‌هایی که مشخص شده‌اند وصول شوند، زیرا باعث کاهش نقدینگی می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حال حاضر در سازمان امور مالیاتی با اطاله دادرسی در هیئت‌های حل اختلاف مواجه هستیم و قریب به یک میلیون پرونده در هیئت‌های حل اختلاف در جریان بوده و مبلغ مالیاتی که باید وصول شود حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و پرونده‌ای که تشکیل می‌شود سال‌ها به زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد با کمک سازمان امور مالیاتی و پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور حتی اگر یک سوم این مبلغ وصول شود از پایه پولی کشور کاسته می‌شود این مسئله جزو برنامه‌های سازمان است و پیگیری می‌شود.

خدائیان عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای شعار سال ۱۴۰۲ شناسایی گلوگاه‌های فساد را در دستور قرار داده است به طوری که سازمان بازرسی در یک کار پژوهشی و تحقیقاتی که داشته است گلوگاه‌های اصلی فساد را در بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه شناسایی کرده و در اختیار دولت قرار داده دولت نیز استقبال خوبی داشته است.

وی در ادامه گفت: امیدوارم با پیگیری و کمک دولت نسبت به انسداد گلوگاه‌های فساد اقدام شود ریاست قوه قضائیه نیز تاکید داشتند پیشگیری را در اولویت قرار دهیم بر این اساس اگر دولت با کمک دستگاه‌های نظارتی گلوگاه‌های فسادی که شناسایی شده‌اند را پیگیری کند معتقدم از بسیاری از مفاسد در اقتصاد و سایر بخش‌ها جلوگیری می‌شود.