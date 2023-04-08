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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۳۷

بازار کنجاله سویا آرام گرفت/ عرضه ۲۰۰ هزار کنجاله

بازار کنجاله سویا آرام گرفت/ عرضه ۲۰۰ هزار کنجاله

دبیر انجمن صنایع روغنکشی گفت: طی حدود یک ماه اخیر ۲۰۰هزار تن کنجاله سویا توسط کارخانجات روغنکشی در سامانه بازارگاه عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران، محمد جعفری با اشاره به مشکلات پیش آمده در بازار کنجاله در زمستان سال گذشته گفت: دولت برای حل مشکل تأمین نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور مصوبه مابه التفاوت هر کیلوگرم (۲۷۰۰۰ ریال) را ابلاغ کرد و کارخانجات روغنکشی نیز علی رغم عدم تخصیص مناسب ارز برای واردات دانه‌های روغنی با حمل روزانه بیش از ۷ هزار تن کنجاله، گام اساسی برای کاهش نگرانی مرغداران را برداشتند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران با بیان اینکه تب کنجاله در بازار فروکش کرده است تصریح کرد: نیاز ماهانه کنجاله در کشور حدود ۲۰۰ هزار تن است و با عرضه گسترده کنجاله به وسیله کارخانجات روغنکشی بازار کنجاله آرام گرفته است و در صورت تخصیص ارز و اجرایی شدن مصوبه مابه التفاوت، کنجاله مورد نیاز بخش دام و طیور با قیمت مصوب در اختیار مرغداران و دامداران سراسر کشور قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5749272

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