به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، خدمات یادشده که مدیریت هوشمند منازل را ممکن می‌کنند تا یک سال دیگر از طریق گوگل ارائه نمی‌شوند و کاربرانی که از خدماتی مانند نست سکیور برای ایمنی منازل و نیز دوربین‌های امنیتی دراپ کم استفاده می‌کنند باید از روش دیگری بهره بگیرند.

گوگل قصد دارد در آینده اپلیکیشن جدید هوم را با امکانات متفاوت عرضه کند که سخت افزارهای قدیمی هوشمند دیگر با آن سازگار نخواهند بود.

این شرکت اعلام کرده نت سکیور و دراپ کم تا ۸ آوریل سال ۲۰۲۴ در دسترس خواهند بود و برای جبران توقف ارائه خدمات ۲۰۰ دلار اعتبار خرید از سوی گوگل در نظر گرفته شده است. به کاربران توصیه شده قبل از رسیدن تاریخ یادشده داده‌های مورد نیاز را بارگذاری و ذخیره سازی کنند.