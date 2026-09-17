  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۹

اسپوتنیک: فقط ۳ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده است

اسپوتنیک: فقط ۳ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده است

اسپوتنیک بر اساس داده‌ های مرتبط با ردیابی کشتی‌ ها اعلام کرد: شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز دیروز به ۳ فروند کاهش یافت که رقم بسیار پایین‌ تری از گذشته را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بر اساس داده‌ های مرتبط با ردیابی کشتی‌ ها، شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز دیروز به ۳ فروند کاهش یافت.

اسپوتنیک در این خصوص اضافه کرد: آمار دیروز نسبت به ۱۲ فروند روز پیش از آن، کاهش نشان می‌دهد.

گزارش داده‌ های مرتبط با ردیابی کشتی‌ ها نشان می دهد که این رقم بسیار پایین‌ تر از میانگین ۱۰ روزه، یعنی حدود ۱۷ فروند بوده است.

این در حالیست که پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، تردد در آن به سهولت ادامه داشت و مشکلات کنونی وجود نداشت.

کد مطلب 6949740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه