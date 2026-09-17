اسپوتنیک: فقط ۳ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بر اساس داده‌ های مرتبط با ردیابی کشتی‌ ها، شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز دیروز به ۳ فروند کاهش یافت.

اسپوتنیک در این خصوص اضافه کرد: آمار دیروز نسبت به ۱۲ فروند روز پیش از آن، کاهش نشان می‌دهد.

گزارش داده‌ های مرتبط با ردیابی کشتی‌ ها نشان می دهد که این رقم بسیار پایین‌ تر از میانگین ۱۰ روزه، یعنی حدود ۱۷ فروند بوده است.

این در حالیست که پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، تردد در آن به سهولت ادامه داشت و مشکلات کنونی وجود نداشت.