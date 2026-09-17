به گزارش خبرنگار مهر، سیدفرید موسوی شامگاه چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از یک واحد تولید مکمل غذایی دام و طیور و نشست با فعالان این حوزه در مراغه که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد، با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد این شهرستان اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد اقتصاد مراغه با فعالیت‌های کشاورزی و فلاحتی پیوند دارد و معیشت و هویت این شهرستان با آب، خاک و کشاورزی عجین شده است.

وی افزود: حدود ۲۳ هزار تولیدکننده سیب در مراغه فعالیت می‌کنند و حمایت از تولیدکنندگان، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زنجیره‌های تولید باید در سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس با اشاره به مشکلات ناشی از اعمال محدودیت برق برای واحدهای تولیدی گفت: کاهش مصرف برق در بخش‌هایی مانند دام، طیور و شیلات قابل توجیه نیست و اعمال محدودیت در این بخش‌ها مستقیماً به تولیدکنندگان کشاورزی آسیب می‌زند.

موسوی ادامه داد: در الگوی تعیین‌شده برای مصرف برق، ۹۰ درصد مصرف سال گذشته به عنوان الگوی مصرف سال جاری در نظر گرفته شده است، در حالی که ممکن است یک تولیدکننده در مقطعی از سال گذشته فعالیتی نداشته باشد اما امسال با هدف افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی، ظرفیت تولید خود را بالا ببرد.

وی تأکید کرد: چنین الگویی نباید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده به دلیل محدودیت برق امکان افزایش تولید نداشته باشد.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر همچنین بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در تأمین نهاده‌ها تأکید کرد و گفت: در تخصیص نهاده‌ها باید توجه ویژه‌ای به مرغداری‌ها شود و حمایت‌های لازم برای شکل‌گیری زنجیره‌های تولید در حوزه دام و طیور صورت گیرد.

موسوی توسعه صنایع تبدیلی را یکی از نیازهای بخش کشاورزی مراغه دانست و افزود: بانک‌ها باید حمایت بیشتری از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی داشته باشند و بانک کشاورزی نیز متناسب با اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه همراهی کند.

وی با اشاره به ضرورت تمرکززدایی در مدیریت کشاورزی اظهار کرد: بخشی از اختیارات ادارات کل باید به شهرستان‌ها واگذار شود تا فرآیند تصمیم‌گیری و انجام امور با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس گفت: اقتصاد شهرهای جنوب آذربایجان شرقی با کشاورزی پیوند دارد و تفویض اختیار به شهرستان‌ها می‌تواند ضمن کاهش تمرکز، روند رسیدگی به مسائل تولیدکنندگان را تسریع کند.

موسوی همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت اراضی مرکز تحقیقات دیم در مسیر آزادراه مراغه شد و گفت: تداخل اراضی این مرکز با پروژه آزادراه باید برطرف شود تا روند تکمیل این طرح با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی با اشاره به مشکلات سامانه اراضی نیز اظهار کرد: برخی مشکلات این سامانه باید برطرف شود؛ برای نمونه، در مواردی که تغییر کاربری با حکم دادگاه تأیید شده، امکان ثبت آن در سامانه وجود ندارد و این موضوع نیازمند اصلاح است.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تعاونی‌های کشاورزی شهرستان اشاره کرد و گفت: تعاونی‌های کشاورزی مراغه بلاتکلیف هستند و تعاون روستایی شهرستان باید ساماندهی شود.

موسوی خاطرنشان کرد: تعاونی‌های روستایی باید نقش فعال‌تری در بخش کشاورزی ایفا کنند تا بتوانند از تولیدکنندگان و اقتصاد روستایی حمایت بیشتری داشته باشند.