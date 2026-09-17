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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۳

اختصاص ۳ میلیارد تومان برای احداث سیل بند در شهرک هزارانی آبدانان

اختصاص ۳ میلیارد تومان برای احداث سیل بند در شهرک هزارانی آبدانان

ایلام - فرماندار آبدانان از اختصاص سه میلیارد تومان برای احداث سیل بند در شهرک هزارانی آبدانان خبر داد.

بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آبان‌ماه سال گذشته بارش شدید باران در آبدانان باعث جاری شدن سیلاب در این شهرک و وارد شدن خسارت به تعدادی از منازل مسکونی شد، اظهار داشت: این سیل‌بند به منظور کاهش سرعت روان‌آب‌ها و حفاظت از تأسیسات این شهرک احداث شده است.

وی با بیان اینکه پیشگیری از تکرار این حادثه به احداث سیل‌بند محدود نمی‌شود، تصریح کرد: کانال اصلی نیز با اعتباری که از طرف مدیریت بحران اختصاص یافته، در حال رایزنی برای جذب از مرکز است و به زودی پروژه آن اجرا خواهد شد.

فرماندار آبدانان در پایان با تأکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر سیلاب ادامه دارد، خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه‌ها، شاهد کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب در این منطقه خواهیم بود.

کد مطلب 6949758

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