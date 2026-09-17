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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۷

قادری: انفجار منزل مسکونی در کرمانشاه یک مصدوم برجا گذاشت

قادری: انفجار منزل مسکونی در کرمانشاه یک مصدوم برجا گذاشت

کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه از مصدومیت یک مرد در پی انفجار یک منزل مسکونی در محله بازرگانی خبر داد.

سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در محله بازرگانی کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در دقایق ابتدایی بامداد پنجشنبه ۲۶ شهریورماه به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های عملیاتی ایستگاه نجات مرکزی بلافاصله به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای بررسی و ایمن‌سازی محل حادثه را آغاز کردند.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، ضمن تسلط بر شرایط، حراست ایمنی منطقه را بر عهده گرفتند و اقدامات لازم برای تأمین امنیت محیط و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی را انجام دادند.

قادری با اشاره به وضعیت ساکنان این منزل اظهار کرد: متأسفانه در جریان این حادثه یکی از ساکنان منزل که مرد بود، دچار مصدومیت شد.

وی تصریح کرد: مصدوم حادثه بلافاصله توسط تیم‌های امدادی مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، اقدامات ایمنی لازم را انجام دادند تا شرایط محیط برای ساکنان و اطرافیان ایمن شود.

کد مطلب 6949760

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    نظرات

    • سجاد IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
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      پاسخ
      چرا خبر رو کامل و صحیح درج نمیکنید ؟ دلیل حادثه چی بوده ؟

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