قادری: انفجار منزل مسکونی در کرمانشاه یک مصدوم برجا گذاشت

سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در محله بازرگانی کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در دقایق ابتدایی بامداد پنجشنبه ۲۶ شهریورماه به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی اطلاع داده شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، تیمهای عملیاتی ایستگاه نجات مرکزی بلافاصله به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای بررسی و ایمنسازی محل حادثه را آغاز کردند.
وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، ضمن تسلط بر شرایط، حراست ایمنی منطقه را بر عهده گرفتند و اقدامات لازم برای تأمین امنیت محیط و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی را انجام دادند.
قادری با اشاره به وضعیت ساکنان این منزل اظهار کرد: متأسفانه در جریان این حادثه یکی از ساکنان منزل که مرد بود، دچار مصدومیت شد.
وی تصریح کرد: مصدوم حادثه بلافاصله توسط تیمهای امدادی مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، اقدامات ایمنی لازم را انجام دادند تا شرایط محیط برای ساکنان و اطرافیان ایمن شود.
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