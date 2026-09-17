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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

حریق گسترده در کارخانه بازیافت میبد مهار شد

حریق گسترده در کارخانه بازیافت میبد مهار شد

یزد - حریق گسترده در یک کارخانه بازیافت مواد ضایعاتی در مجاورت کمربندی شرقی میبد، پس از حدود ۴۵ دقیقه تلاش آتش‌نشانان مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد، این حادثه ساعت صبح پنجشنبه پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اعلام شد.

با اعلام حادثه، نیروهای آتش‌نشانی با چهار دستگاه خودروی سنگین، دو دستگاه خودروی سبک و بیش از هشت آتش‌نشان به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

به گفته روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی میبد، به دلیل سوختن مواد نفتی و ضایعات پلاستیکی، دود زیادی در محل حادثه منتشر شده بود که آتش‌نشانان پس از حدود ۴۰ تا ۴۵ دقیقه تلاش، حریق را به طور کامل مهار کردند.

حریق گسترده در کارخانه بازیافت میبد مهار شد

نیروهای آتش‌نشانی پس از مهار حریق در محل حضور دارند و عملیات لکه‌گیری و پایش برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش را انجام می‌دهند.

نیروهای فضای سبز شهرداری میبد نیز با اعزام تانکرهای آب در عملیات اطفای حریق و پشتیبانی از آتش‌نشانان مشارکت کردند.

کد مطلب 6949741

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