رحیمیان: ۲۳۱ پرونده تخلف بازار قروه در ۶ ماه به تعزیرات ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح پنجشنبه در نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار شهرستان قروه با اشاره به عملکرد دستگاه‌های نظارتی قروه در ۶ ماه نخست امسال اظهار کرد: طی این مدت ۲۳۱ پرونده از سوی دستگاه‌های نظارتی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه ارسال شده است.

وی افزود: گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی در سطح استان و شهرستان‌ها فعال هستند و موضوعاتی از جمله کنترل قیمت‌ها، مقابله با کم‌فروشی و برخورد با گران‌فروشی را پیگیری می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت خروج نظارت‌ها از حالت صرفاً اداری، گفت: نتیجه فعالیت دستگاه‌های نظارتی باید در بازار و در زندگی مردم قابل مشاهده باشد و مسئولان نیز در صورت وجود نقص یا کوتاهی در فرآیند نظارت، باید مسئولیت آن را پذیرفته و برای رفع مشکلات اقدام کنند.

موازی‌کاری در نظارت بر بازار کاهش یابد

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان هدف از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار را افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های متولی عنوان کرد و ادامه داد: این قرارگاه با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، استفاده بهتر از ظرفیت دستگاه‌ها و افزایش اثربخشی نظارت‌ها تشکیل شده است.

رحیمیان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار را تأمین کنند و در صورت عدم همکاری یا استنکاف، موضوع می‌تواند به عنوان ترک فعل از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه یا مسئول مربوطه در صورت احراز ترک فعل، برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد شد.

تأکید فرماندار و دادستان قروه بر حمایت از حقوق مردم

فرماندار قروه نیز در این نشست بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دقیق قوانین و استمرار نظارت بر بازار تأکید کرد.

مرتضی جوانمردی اظهار داشت: نظارت مستمر و اجرای دقیق قوانین از وظایف دستگاه‌های مسئول است و همکاری مجموعه‌های اجرایی می‌تواند در حمایت از حقوق مردم و پیشگیری از تخلفات اقتصادی مؤثر باشد.

علی شاماری، دادستان قروه نیز با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با مجموعه‌های نظارتی گفت: در برخورد با تخلفات اقتصادی، اقدامات قانونی با جدیت دنبال می‌شود.

وی هدف از این همکاری را ایجاد آرامش در بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی از اقدامات قانونی و مؤثر دستگاه‌های نظارتی حمایت می‌کند.

در ابتدای این جلسه نیز حسین رحیمیان با گرامیداشت یاد و خاطره محمد ضیایی، از کارکنان اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه که به‌تازگی درگذشته است، برای آن مرحوم طلب رحمت و مغفرت کرد.

در پایان این نشست، دانش کریمی به عنوان رئیس جدید اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه معرفی و منصوب شد.