عزیزالله عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشارکت مؤدیان مالیاتی میتواند روند تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها را شتاب دهد، اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۲۶۰۰ مؤدی مالیاتی با اختصاص ۸۷ میلیارد تومان، از اجرای ۱۰ پروژه عمرانی حمایت کردند.
وی با بیان اینکه این طرحها با هدف توسعه زیرساختهای استان و تحقق عدالت آموزشی انتخاب شدهاند، تصریح کرد: با مشارکت مردم و مؤدیان، زمینه برای تکمیل سریعتر این پروژهها فراهم میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان در پایان با تأکید بر اینکه این رویکرد در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با همکاری مؤدیان، شاهد تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی بیشتری در سطح استان خواهیم بود.
نظر شما