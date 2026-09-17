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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۲

اجرای ۳۲ طرح اولویت‌دار ایلام با استفاده از درآمدهای مالیاتی

اجرای ۳۲ طرح اولویت‌دار ایلام با استفاده از درآمدهای مالیاتی

ایلام- مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام از اجرای ۳۲ طرح اولویت‌دار ایلام با استفاده از درآمدهای مالیاتی سال جاری خبر داد.

عزیزالله عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشارکت مؤدیان مالیاتی می‌تواند روند تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها را شتاب دهد، اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۲۶۰۰ مؤدی مالیاتی با اختصاص ۸۷ میلیارد تومان، از اجرای ۱۰ پروژه عمرانی حمایت کردند.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های استان و تحقق عدالت آموزشی انتخاب شده‌اند، تصریح کرد: با مشارکت مردم و مؤدیان، زمینه برای تکمیل سریع‌تر این پروژه‌ها فراهم می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان در پایان با تأکید بر اینکه این رویکرد در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با همکاری مؤدیان، شاهد تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی بیشتری در سطح استان خواهیم بود.

کد مطلب 6949762

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