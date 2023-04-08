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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

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مراتع زیبای روستای «چینو»

مراتع زیبای روستای «چینو»

علی آبادکتول- طبیعت زیبا و مراتع چشم نواز ییلاق «چینو» علی آبادکتول در فصل بهار زیبایی دوچندان یافته است.

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به گزارش خبرنگار مهر، طبیعت زیبا و مراتع چشم نواز ییلاق «چینو» علی آبادکتول در فصل بهار زیبایی دوچندان یافته است.

دهکده چینو در ۵۰ کیلومتری شرق گرگان و در ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان علی‌آبادکتول واقع شده، این روستا از شمال به کوه هارون و شهر علی‌آباد، از جنوب به روستای «افراتخته»، از شرق به روستای «خاک پیرزن» و از غرب به روستای «ریگ چشمه» محدود است؛ چینو دارای ۵۰ دقیقه و ۳۶ درجه عرض جغرافیایی و ۵۶ دقیقه و ۵۴ درجه طول جغرافیایی بوده و از سطح دریا 940 متر ارتفاع دارد.

این دهکده دارای آب‌وهوای معتدل کوهستانی با مناظر سرسبز بوده و هر ساله در فصل بهار و تابستان پذیرای مهمانان زیادی است.

کد مطلب 5749327

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