مراتع زیبای روستای «چینو»

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعت زیبا و مراتع چشم نواز ییلاق «چینو» علی آبادکتول در فصل بهار زیبایی دوچندان یافته است.

دهکده چینو در ۵۰ کیلومتری شرق گرگان و در ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان علی‌آبادکتول واقع شده، این روستا از شمال به کوه هارون و شهر علی‌آباد، از جنوب به روستای «افراتخته»، از شرق به روستای «خاک پیرزن» و از غرب به روستای «ریگ چشمه» محدود است؛ چینو دارای ۵۰ دقیقه و ۳۶ درجه عرض جغرافیایی و ۵۶ دقیقه و ۵۴ درجه طول جغرافیایی بوده و از سطح دریا 940 متر ارتفاع دارد.

این دهکده دارای آب‌وهوای معتدل کوهستانی با مناظر سرسبز بوده و هر ساله در فصل بهار و تابستان پذیرای مهمانان زیادی است.