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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

بخشدار جاجرود خبر داد؛

جلوگیری از ۲ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه صنعتی «کمرد»

جلوگیری از ۲ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه صنعتی «کمرد»

پردیس- بخشدار جاجرود با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان و ممانعت از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در بخش جاجرود از جلوگیری از دو فقره ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه صنعتی «کمرد»خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی مقدم صبح شنبه در جمع خبرنگاران از برخورد قاطع با متخلفان و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در بخش جاجرود خبر داد و اظهار داشت: عصر روز چهار شنبه ۱۶ فروردین ماه با حضور میدانی به جهت پایش، کنترل و نظارت مستقیم بر ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه صنعتی «کمرد» با دو فقره ساخت و ساز غیر مجاز برخورد قاطع شد.

یوسفی مقدم با اشاره به ممنوعیت ساخت و ساز در بخش جاجرود با توجه به قرار گرفتن در حرائم چهارگانه بیان داشت: هرگونه ساخت و ساز می‌بایست بر اساس قانون و مقررات و پس از اخذ استعلامات لازم از ادارات متولی صورت بگیرد.

وی همچنین افزود: با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز برخورد خواهد شد و خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع سرمایه ملی و خصوصی افراد از هرگونه اقدام در راستای ساخت و ساز قبل از طی مراحل قانونی اکیداً خودداری شد.

بخشدار جاجرود ضمن اشاره به موارد مطرح در قوانین مربوط به وظایف دستگاه‌های متولی همچون جهاد کشاورزی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، امور منابع آب و همچنین شرکت عمران پردیس خواستار ادامه روند جلوگیری و برخورد قانونی با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز شد و عنوان داشت: بخشداری جاجرود به عنوان نماینده عالی دولت در بخش و دارای وظیفه نظارت در این حوزه به جهت همکاری و تعامل از هیچ کوششی در این راستا فروگذار نخواهد کرد.

کد مطلب 5749396

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