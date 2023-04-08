چهار ناوگروه ارتش در حال تامین امنیت مسیرهای دریایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار دوم قادر وظیفه روز شنبه در آیینی به مناسبت در پیش بودن ۲۹ فروردین ماه سالروز گرامیداشت ارتش جمهوری اسلامی ایران، افزود: امروز نیروی دریایی ارتش در سراسر آبهای بینالمللی و همه اقیانوسهای این کره خاکی اعم از اطلس، هند و آرام حضور فعال دارد.
وی ادامه داد: نیروی دریایی راهبردی ارتش به زعم خود اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در دیپلماسی دفاعی به تصویر کشیده و همانطور که نیروی دریایی با قدرت در حال انجام ماموریت است، سایر نیرویهای چهارگانه ارتش نیز با عزمی راسخ در حال تلاش برای دفاع از بصیرت امنیتی، دینی و ارزشهای ایران اسلامی هستند.
فرمانده منطقه یکم امامت نداجا اشاره کرد: بیست و نهم فروردین ماه سالروز سربلندی و سرافرازی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و همانطور که رهبر معظم انقلاب از ارتش به عنوان ارتشی جهادی، انقلابی و مردمی یاد کرده، این نیروی الهی، در همه عرصههای سازندگی، مردم یاری و حفظ تمامیت ارضی با قدرت در حال انجام وظیفه و جانفشانی است.
دریادار دوم وظیفه اضافه کرد: چشمان همیشه بیدار این سربازان ولایت لحظهای از انجام ماموریت خود غافل نخواهد شد.
وی در پایان ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید مخلص و سرافراز ارتش اسلام سپهبد علی صیاد شیرازی، مطالعه زندگی و اخذ الگو و سرمشق از این شهید والا مقام را بر همگان واجب دانست.
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