جشنواره تئاتر کوتاه لرستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در دلفان در این جشنواره دو روزه هفت اثر نمایشی از خرم ‌آباد، الیگودرز، ازنا، دلفان و دورود به روی صحنه می‌ رود.

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پسری که اسمش سو بود" اثر هادی نجفی از دلفان، "سیاه" اثر شهرزاد شهبازی از ازنا، "آرامش از نویی دیگر" اثر وهاب امرایی از دورود، "نزدیک اما خیلی دور" اثر کریم زارع از دلفان، " اسید" اثر فریدون اکبری از ازنا، "رقص آتش" اثر محمد عالیپور از الیگودرز و " آدمک‌های نفرین شده" اثر رامین رسول زاده از خرم ‌آباد از جمله نمایش هایی است که طی این دو روز به روی صحنه می رود.

این جشنواره به همت انجمن نمایش شهرستان دلفان و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شده است و تعامل بیشتر و کسب تجربیات هنری در بین هنرمندان و فعالان این عرصه از اهداف برگزاری این جشنواره است.