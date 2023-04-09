محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملکرد تیمهای مدعی قهرمانی در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر را مورد بررسی قرار داد. کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به کاهش اختلاف امتیاز بین سپاهان، استقلال و پرسپولیس نسبت به تعیین قهرمان پیش بینی هم داشت.
تمرکز استقلال و پرسپولیس خوب است
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به برد سه بر صفر این تیم مقابل ملوان بندر انزلی گفت: تمرکز پرسپولیس در طول مسابقه باعث شد تا انگیزههایش هم تا ثانیه آخر ادامه داشته باشد. آنچه که در بازی پرسپولیس با ملوان نشان از حفظ انگیزه تیم داشت اشتهای گلزنی تا پایان بازی بود. این اتفاق کمتر در پرسپولیس فصل جاری افتاده بود اما حالا این موضوع یکی از مهمترین نکات بود.
پنجعلی درباره برد استقلال مقابل آلومینیوم در اراک نیز صحبت کرد و اظهار داشت: تمرکز استقلال در مستطیل سبز با وجود مشکلات زیادی که از باشگاهشان شنیده میشود خیلی خوب بوده است. استقلال همیشه رقیب قابل احترامی برای پرسپولیس است اما باید گفت این تیم خیلی خوب و با هدف برای بردن بازی میکند.
سپاهان غافلگیر شد
کارشناس فوتبال ایران در خصوص شکست یک بر صفر سپاهان مقابل تراکتور تبریز که منجر به کاهش فاصله صدرنشین اصفهانی با سرخابیهای پایتخت شد تصریح کرد: سپاهان مقابل تراکتور غافلگیر شد. به نظرم سپاهان میخواست بازی را مثل همیشه کنترل کند و با آرامش به گل برسد اما شیوه تاکتیکی تراکتور راههای نفوذ این تیم را بسته بود.
یک اشتباه برای تعیین مسیر جام!
پنجعلی ادامه داد: سپاهان پس از مدتها باخت اما اصلاً نمیتوان این تیم را نادیده گرفت. سپاهان همچنان با امتیاز گیری هایش شانس اول قهرمانی است.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به افزایش شانس استقلال و پرسپولیس گفت: هر تیمی در هر یک از بازیهایش اشتباه کند یک شگفتی در مسیر قهرمانی رقم میزند. هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست ولی فکر میکنم تیم قهرمان متمرکز ترین تیم در وضعیت فعلی فوتبال باشگاهی ایران است. باشگاهی که روی هر بازی فکر برتری داشته باشد شانس بالایی برای قهرمانی دارد. یک امتیاز بین تیمهای مدعی چیزی نیست که قابل جبران نباشد اما کوچکترین اشتباه در هر بازی میتواند دیگر فرصت جبران نداشته باشد.
قهرمان هفته آخر مشخص میشود
پنجعلی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم جام قهرمانی بالای سر تیمی که بیشترین استحقاق فنی را دارد برسد. من فکر میکنم جام قهرمانی در هفته پایانی به یکی از مدعیان قهرمانی میرسد.
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