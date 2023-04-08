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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۱۷

سخنگوی سازمان هواپیمایی در گفت و گو با مهر مطرح کرد؛

تخلف ۲ مجموعه فروش بلیت در نوروز

تخلف ۲ مجموعه فروش بلیت در نوروز

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: تخلفات هواپیمایی در بخش گران فروشی هر لحظه مورد برسسی قررا خواهد گرفت در نورز هم یکی دو تا از زیر مجموعه های شرکت های فروش بلیت تخلف داشتند که ابلاغ شد.

جعفر یارزلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تخلفات هواپیمایی به مهر گفت: پرونده‌های تخلف سال گذشته که بحث گران فروشی به سازمان تعزیرات و قوه قضائیه ابلاغ شد و در حال رسیدگی است و مجازات این شرکت‌ها اعلام خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بارها اعلام کردیم که مسافران به حق خود آگاه باشند و اگر برخلاف حق و حقوق خود برخوردی را دیدند اعلام کنند تا برخورد شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی در خصوص چرایی گران فروشی نیز گفت: معمولاً شرکت‌های هواپیمایی تخلف گرانفروشی ندارند چرا که سیستمی فروش بلیت انجام می‌شود اما این درگاه‌های مجوز فروش و شرکت‌های خدماتی و آژانس‌ها هستند که تخلف داند و باید به آن رسیدگی شود با توجه به اینکه برخی از بلیت فروشی‌های که از طریق موتور جستجو معرفی می‌شود مجوز ندارند و این کار را برای رسیدگی کمی دشوار می‌کند اما باز هم قوه قضائیه، تعزیرات و سازمان هواپیمایی به دنبال کاهش تخلفات هستند.

وی در خصوص اینکه در روزهای نوروز هم تخلف وجود داشته است گفت: در تعطیلات نوروز یک یا دو زیر مجموعه تخلف محرز گران فروشی دانستند که با پیگیری‌ها و ابلاغ به شرکت‌های اصلی این مشکات برطرف شد.

کد مطلب 5749487

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