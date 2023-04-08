تخلف ۲ مجموعه فروش بلیت در نوروز

جعفر یارزلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تخلفات هواپیمایی به مهر گفت: پروندههای تخلف سال گذشته که بحث گران فروشی به سازمان تعزیرات و قوه قضائیه ابلاغ شد و در حال رسیدگی است و مجازات این شرکتها اعلام خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بارها اعلام کردیم که مسافران به حق خود آگاه باشند و اگر برخلاف حق و حقوق خود برخوردی را دیدند اعلام کنند تا برخورد شود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی در خصوص چرایی گران فروشی نیز گفت: معمولاً شرکتهای هواپیمایی تخلف گرانفروشی ندارند چرا که سیستمی فروش بلیت انجام میشود اما این درگاههای مجوز فروش و شرکتهای خدماتی و آژانسها هستند که تخلف داند و باید به آن رسیدگی شود با توجه به اینکه برخی از بلیت فروشیهای که از طریق موتور جستجو معرفی میشود مجوز ندارند و این کار را برای رسیدگی کمی دشوار میکند اما باز هم قوه قضائیه، تعزیرات و سازمان هواپیمایی به دنبال کاهش تخلفات هستند.
وی در خصوص اینکه در روزهای نوروز هم تخلف وجود داشته است گفت: در تعطیلات نوروز یک یا دو زیر مجموعه تخلف محرز گران فروشی دانستند که با پیگیریها و ابلاغ به شرکتهای اصلی این مشکات برطرف شد.
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