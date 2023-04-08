به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، «عبداللطیف رشید» رئیس‌جمهور عراق امروز در سخنانی به تجاوز نظامی ترکیه علیه فرودگاه سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق واکنش نشان داد.

وی ضمن محکومیت تجاوز ترکیه، افزود: عملیات نظامی ترکیه در اقلیم کردستان بارها تکرار شده که آخرین آن‌ها بمباران فرودگاه غیرنظامی سلیمانیه است. ما این حملات آشکار به عراق و حاکمیت آن را محکوم می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که هیچ توجیه قانونی که به نیروهای ترکیه اجازه دهد، به رویکرد خود برای ایجاد وحشت در بین غیرنظامیان به بهانه حضور نیروهای متخاصم در خاک عراق ادامه دهند، وجود ندارد.

وی افزود: در این راستا از دولت ترکیه می‌خواهیم که مسئولیت این اقدامات را پذیرفته و به دلیل این رخداد رسماً از عراق عذرخواهی کند.

رئیس‌جمهور عراق تاکید کرد: ما خواستار توقف این حملات از سوی ترکیه علیه حاکمیت ارضی عراق هستیم و از آنکارا می‌خواهیم مشکلات داخلی خود را با گشودن راه‌های گفتگو با طرف‌های ذی‌ربط حل کنند.

عبداللطیف رشید افزود: در صورت در صورت تکرار این گونه حملات، عراق موضعی قاطع برای جلوگیری از تکرار آنها در آینده اتخاذ خواهد نمود.