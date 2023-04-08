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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۰۹

معاون استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد؛

تلاش برای حفظ جایگاه واحد های تولیدی

تلاش برای حفظ جایگاه واحد های تولیدی

بیرجند_ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از تلاش در کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برای حفظ جایگاه واحد های تولیدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی امروز شنبه در جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: هدف اصلی ما در این کار گروه که با حضور مدیران واحدهای تولیدی، دستگاه های اجرایی و بانک ها برگزار می شود، حفظ جایگاه واحدهای تولیدی خراسان جنوبی است.

وی با بیان اینکه گاهی به دلیل عدم آشنایی مدیران واحد های تولیدی با ضوابط و قوانین موجود مشکلاتی برای آنها به وجود می آید، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها باید نسبت به اطلاع رسانی به موقع به مدیران بنگاه های اقتصادی برای استفاده از تسهیلات بانکی و باز پرداخت آن اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: برای رفع مشکلات مالی پروژه های شخصی از طریق این کار گروه نمی توانیم تامین مالی کنیم مگر اینکه از مدیران دستگاه های اجرای بخواهیم تا خدمات مورد نیاز این واحد ها را درصورت امکان رایگان ارائه کنند.

اشرفی افزود: علت حضور مدیر بنیاد نخبگان در این کارگروه این است که راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی خراسان جنوبی ارائه کند.

در این کارگروه مشکلات پنج واحد تولیدی استان در زمینه پرداخت اصل و جرایم بیمه و همچنین باز پرداخت تسهیلات بانکی و مشکل برق رسانی به یک واحد دامداری در شهرستان درمیان مطرح و مصوب شد با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط و شرکت توزیع برق و بانک های مورد نظر، مشکلات مطرح شده در این جلسه رفع شوند.

کد مطلب 5749625

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