به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی علی احمدی، شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به فعالیت پلهای مکانیزه در محدوده گفت: در راستای نگهداشت سطح منطقه ۱۳ تهران و رسیدگی به وضعیت پلهای عابر پیاده مکانیزه، اداره زیباسازی منطقه با همکاری سازمان زیباسازی نسبت به رفع مشکلات در یونیتهای پل مکانیزه در محور خیابانهای خاقانی و بزرگراه شهید دوران اقدام کرد.
شهردار منطقه ۱۳ تهران افزود: با حضور مدیران ذیربط منطقه و نمایندگان سازمان زیباسازی، بازدیدی از پلهای عابر پیاده مکانیزه صورت گرفت تا بعد از رفع عیب و ایمنسازی کامل، در اختیار شهروندان قرار گیرد.
علی احمدی با اشاره به اهمیت و کارایی پلهای مکانیزه برای سالمندان و کودکان و معلولان خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت روشنایی پلهای عابر پیاده در طول شب و افزایش امنیت شهروندان، خاموشی پلها نیز برطرف میشود.
شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به تداوم رسیدگی به وضعیت نگهداشت محلات در سال جاری عنوان کرد: نگهداشت مناسب و رفع کمبودها و نابسامانیهای شهری یکی از مهمترین مطالبات شهروندان از مدیریت شهری است و بر همین اساس و با هدف ارتقا خدمات رسانی شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان بازدیدهای مستمر از نواحی چهار گانه و رسیدگی به درخواستها و مشکلات شهروندان در سال جاری نیز انجام خواهد شد.
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