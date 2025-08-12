به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۹ تهران اظهار داشت: تلاش ما در منطقه ۹ تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی با هدف ارتقا کیفیت زندگی شهروندان است.

وی افزود: طرح ۳۶۰ درجه عمرانی به عنوان یک برنامه جامع، نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های شهری و افزایش رضایت‌مندی شهروندان داشته است. همچنین مناسب‌سازی معابر و بازسازی پل‌های عابر پیاده مکانیزه با تمرکز بر دسترسی‌پذیری و ایمنی در اولویت قرار دارد.

در ادامه سیدمحمد فیاض، مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق و به موقع پروژه‌ها، به‌ویژه در حوزه مناسب‌سازی معابر و بازسازی زیرساخت‌ها، گامی مهم در راستای تحقق اهداف کلان شهرداری تهران است.

وی در ادامه عنوان کرد: منطقه ۹ با برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی با سازمان‌های مربوطه، توانسته گام‌های مؤثری در این مسیر بردارد.

لازم به ذکر است در این جلسه، گزارشی از پیشرفت پروژه‌های احداثی و نگهداشت ارائه و راهکارهایی برای رفع موانع اجرایی مطرح شد و پروژه‌های احداثی، طرح‌های مستمر و نگهداشت، طرح ۳۶۰ درجه عمرانی، مناسب‌سازی معابر و بازسازی پل‌های عابر پیاده مکانیزه مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است؛ معاونت فنی و عمران منطقه ۹ در طرح ۳۶۰ درجه در سطح شهر تهران، جزو ۳ منطقه برتر بوده و در مبحث بازسازی پل‌های مکانیزه عابر پیاده رتبه نخست را دارد.