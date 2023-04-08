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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

معاون صندوق رفاه وزارت بهداشت خبر داد:

پرداخت وام تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی حداکثر تانیمه اول اردیبهشت

پرداخت وام تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی حداکثر تانیمه اول اردیبهشت

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از پرداخت وام تحصیلی حداکثر تا نیمه اول اردیبهشت ماه برای جا ماندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، دکتر حمید رئیسی معاون تسهیلات صندوق رفاه با اعلام این خبر گفت: بر اساس ابلاغ اعتبار وام تحصیلی نیم سال دوم 1402-1401 به دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تاکنون وام تحصیلی بیش از 60 درصد از دانشجویان متقاضی وام تحصیلی پرداخت و مبلغ وام به حساب دانشجویان واریز شده است.

وی افزود: درصدی از دانشجویان که هنوز وام خود را دریافت نکرده اند انشالله تا نیمه اول اردیبهشت ماه این وام به حساب آنان واریز خواهد شد.

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت تاکید کرد: از ابتدای شروع کار ادارات در سال 1402 همکاران ما در صندوق در حال اماده سازی زیرساخت های لازم و انجام اقدامات اداری و مالی برای پرداخت وام به دانشجویان متقاضی که هنوز موفق به دریافت این وام نشده اند، هستند.

کد مطلب 5749678

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