به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر نیشابوری اظهار کرد: ۱۶۶۷ دستگاه اتوبوس در شب‌های قدر در مشهد به زائران و مجاوران امام رضا (ع) سرویس دهی خواهند کرد که در همین راستا ۸ پایانه موقت در نزدیکترین نقاط اطراف حرم مطهر رضوی با اختصاص ۲۸ مسیر، جهت برگشت عزاداران ایجاد شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد افزود: این پایانه‌ها شامل روگذر شیرازی در صورت انسداد مسیر از ابتدای خیابان توحید، میدان بیت المقدس در صورت انسداد مسیر از میدان بسیج، خیابان شهید نواب صفوی، باب الجواد (ع) در صورت انسداد مسیر از چهارراه خسروی، روگذر طبرسی در صورت انسداد مسیر از پایانه شهید گمنام، ابتدای خیابان خرمشهرو پایانه شهید هاشمی نژاد، پایانه شهدا هستند.