به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (به جز وزارت آموزش و پرورش) اعلام شد.

به دنبال اطلاعیه های مورخ ۱۵ شهریور و ۱۵ آذر ۱۴۰۱ متقاضیان شرکت کننده در نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (به جزء وزارت آموزش و پرورش) که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار شد، می‌توانند نتایج نهایی متقاضیان آزمون را در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مشاهده کنند.

متقاضیان هریک از دستگاه‌های اجرایی اعلام شده می توانند پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء پذیرفته شدگان در هر یک از دستگاه‌های اجرایی هستند موظفند برای اقدامات بعدی از روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ به پایگاه اطلاع رسانی دستگاه مورد نظر مراجعه و براساس توضیحات و زمان بندی‌های مندرج در اطلاعیه دستگاه، اقدام کنند.

عدم مراجعه داوطلب در مهلت تعیین شده براساس اطلاعیه اعلام شده توسط دستگاه اجرائی، به منزله انصراف داوطلب از سایر مراحل استخدام تلقی می‌شود. نتایج نهایی آزمون سایر دستگاه های اجرایی کشور در آزمون مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.