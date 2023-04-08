۶ شهرستان کردستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند

فریدون عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به رنگ بندی اخیر، تعداد شهرستان‌های با رنگ زرد (نسبتاً پرخطر) در استان افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: هم اکنون ۶ شهرستان بانه، بیجار، دیواندره، دهگلان، سنندج و کامیاران در وضعیت زرد هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بر اساس آخرین نقشه کرونایی کشور در مقایسه با هفته قبل، تعداد شهرستان‌های با وضعیت قرمز، زرد و آبی کاهش پیدا کرده و تعداد شهرستان‌های نارنجی افزایش داشته است.

عبدالملکی با اشاره به روند افزایشی موارد مبتلا به کرونا، بیماران دارای علائم تنفسی را به قرنطینه در منزل و جداسازی از سایر افراد خانواده توصیه کرد.

وی افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا و سایر بیماری‌های تنفسی از قبیل پرهیز از دست دادن و روبوسی در مهمانی‌ها، بهبود تهویه منازل، استفاده از ماسک در تجمعات و مکان‌های سربسته، تزریق واکسن کرونا برای افراد بالای ۱۸ سالی که بیش از ۶ ماه از تزریق دوز قبلی آنان گذشته باشد و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای شامل بیماران قلبی، کلیوی، کبدی، تنفسی، دیابت، فشارخون، صعب العلاج و نیز ضعف سیستم ایمنی در پیشگیری از این بیماری مؤثر است.