به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع فرماندهان، مسئولین، مدیران و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه با تبریک سال نو، تلاقی بهار طبیعت با بهار قرآن و ماه مبارک رمضان را الهامبخش توصیف و اظهار کرد: بهار طبیعت زمین مرده را زنده میکند و بهار قرآن و ماه مبارک رمضان دلها و قلبها را با نور قرآن جلا میبخشد و فرصت استثنایی و ارجمندی برای گرفتن توشه تقوا فراهم میسازد؛ در واقع جهت اصلی ماه مبارک افزایش تقوای مؤمنان است.
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: بنای سپاه پاسداران انقلاب اسامی و سرشت، ذات و جوهر آن از ابتدا بر تقوا نهاده شده است و همه ما باید در ماه مبارک رمضان با انس بیشتر با قرآن عظیم، از نغمه زیبای الهی بهرهمند و با استحکام بنای تقوا در این نهاد مقدس، سعادت خود را در عمل به آن تضمین کنیم.
سرلشکر سلامی یادآوری ایام و نعمتهای الهی را بسیار مهم و راهگشا توصیف و با تاکید بر اینکه یوم اللههای متعدد، داستان انقلاب اسلامی است، افزود: انقلاب اسلامی بستر سنتهای الهی است و پاسداران انقلاب در مسیر تحقق این سنتها قرار دارند و در واقع بخش مهمی از عوامل تحقق آنها در تاریخ انقلاب ثبات قدم سپاه در این مسیر است.
فرمانده کل سپاه یادآور شد: سال گذشته یکی از سرنوشت سازترین فرازهای تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی بود آنچه در فتنه پاییزی اتفاق افتاد یک رویداد غیر برنامهریزی شده نبود، بلکه دقیقاً یک راهبرد جامع و برنامه کامل از آرایههای به هم بافته شده دشمنان اسلام و انقلاب در داخل و خارج از کشور بود که همه قدرتهای باطل در یک محور با همه راهبردهای ممکن با هم تلاقی کردند تا انقلاب و نظام اسلامی را ساقط کنند.
وی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، رژیمصهیونیستی و برخی مرتجعین منطقه، همراه با عناصر خودفروخته داخلی، فراریان و پناهجویان سیاسی در سایر کشورها و حتی کسانی که عمر سیاسی شأن به اتمام رسیده بود را ائتلاف شوم دشمنان برای شکست دادن انقلاب و نظام و محو اسلام از صحنه سیاست کشور و در حقیقت به دست گرفتن سرنوشت ملت ایران و رجعت به تاریخ ننگین گذشته قبل از انقلاب دانست و تصریح کرد: در فتنه اخیر دشمنان حتی ابایی نداشتند که اعلام کنند رسماً از براندازی حمایت میکنند، استراتژی تحریم تشدید شد؛ راهبردهای انزوا در قلب سیاستهای دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و عملیات روانی سنگین جهانی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی و قائمه آن یعنی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و نیز رکن سدید انقلاب یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفت و حمله به رهبری عزیز که منشأ و مولد قدرت است آشکارا در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه رهبری برای انقلاب اسلامی و ایران آفرینشگر قدرت، روح افزا و آگاهی بخش است و انقلاب، اسلام و ایران عزیز همواره از او مشق ثبات قدم و استقامت پیامبری مییابد، تاکید کرد: رهبر بزرگوار انقلاب و ملت شایسته و بصیر ایران، تحریم، فشار، جنگ روانی، بیثبات سازی داخلی، پناه دادن به معارضان و حتی تهدید به اقدام نظامی که در زمره ظرفیتهای دشمن در عرصه این فتنه بود را با استقامت و پایداری خنثی و به شکستی خفت بار منتهی ساختند.
سرلشکر سلامی صبر و استقامت را کلید موفقیت و پیروزی جبهه مؤمنان دانست و با تاکید بر اینکه وعدههای الهی تخلف ناپذیر هستند، به واقعیتهای موجود در جبهه دشمن اشاره و گفت: به داستان امروز اروپا نگاه کنید، فرانسه که دست در دست معارضین انقلاب میگذاشت و با براندازان جلسه تشکیل میداد و مداخله جویانه عمل میکرد و حرف میزد، امروز رئیس جمهور آن سردرگم، با چالشهای لاینحل روبرو است.
وی تصریح کرد: امروز چهره فرانسه را با مکرون نمیشناسند، با خشونت و وحشی گری پلیس فرانسه علیه صدها هزار معترضی که ماهها است در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه در اعتراض به سیاستهای مکرون و دولت او به میدان آمده اند، میشناسند! این سرنوشت کسی است که بخواهد با اسلام در افتد و با محبان اهل بیت (ع) درگیر شود.
فرمانده کل سپاه در ترسیم وضعیت امروز جبهه دشمن افزود: به آمریکا هم نگاه کنید، آیا از آن جثه بزرگ و هیمنه ابرقدرتی امروز چیزی دیده میشود؟ چقدر از این کوه یخ ذوب شده است، چقدر حجم و قدرت آمریکا در جهان کوچک شده است، آنهایی که به دنبال رئیس جمهور آمریکا میدویدند و آنجا را پناهگاه سیاسی خود میدانستند و شیرازه حیات خود را به آمریکا متکی میکردند، امروز در حال فاصله گرفتن از کاخ سفید هستند؛ این واقعیت انکارناپذیر امروز است.
سرلشکر سلامی خاطرنشان کرد: به صهیونیستها هم نگاه کنید، به خیابانهای تلآویو آمده اند، همه به میدان اعتراض آمدهاند برخی از آنها پیرمردها و کودکان هستند؛ اینها واقعیتهایی است که در طول عمر رژیم صهیونیستی هیچگاه دیده نشده بود.
وی با اشاره به بشارت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی در سالها قبل مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، بیان داشت: پدیدار شدن فروپاشی درونی جامعه صهیونیستی و آشفتگی و هرج و مرج سیاسی در رژیم جعلی و کودک کش که مورد اذعان و اعتراف مقامات رژیم نیز قرار گرفته است، امروز به حدی رسیده است که مقام معظم رهبری فرمودند گویا خودشان عجله دارند و زودتر میخواهند بروند!
سرلشکر سلامی با محکومیت اقدام شیطانی اخیر رژیم صهیونیستی در هتک حرمت مسجد الاقصی و حمله به روزه داران و معتکفین ماه مبارک رمضان تاکید کرد: امروز در سرزمینهای اشغالی شاهد بحران آفرینیهای رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی برای نجات از باتلاق ناشی از اقدام انتفاضه و مقاومت فلسطین به ویژه نسل جوان غیرتمند در کرانه باختری و عمق شهرهای صهیونیست نشین و نیز بمباران غزه و جنایت پیشگیری وحشیانه علیه فلسطینیهای مظلوم هستیم، اما آنها راه به جایی نخواهد برد.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: آنها که میخواستند ایران را بی ثبات کنند امروز خود دچار بیثباتی شده اند؛ ایران هم اینک کانون سیاستهای منطقهای و حتی در مقیاس وسیعتر جهان است و تأثیرات این کشور حتی تا تحولات شرق اروپا و شمال دریای سرخ و آمریکای لاتین و شرق آسیا پدیدار شده است.
سرلشکر سلامی حجم و شعاع قدرت انقلاب و نظام اسلامی را جهانی توصیف و خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی از فتنههای دشمن با آرامش و اطمینان عبور کرده است و حرکت به سوی سازندگی هرگز متوقف نشد و این برای سپاه پاسداران به عنوان فرزندان معنوی انقلاب و ملت شریف ایران بسیار افتخار آمیز است.
وی با تاکید بر اینکه افول آمریکا غیر قابل بازگشت است و هر آنچه که دشمنان در تصور داشتند از هم گسست و متلاشی شد، افزود: گسستگی جبهه دشمن در مواجهه با انقلاب اسلامی به حدی است که امروزه حتی آمریکا هم نمیتواند از رژیم اشغالگر و موقتی صهیونیستی دفاع کند و صف کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز به انتها رسیده است.
سرلشکر سلامی تصریح کرد: با هدایتهای الهی و برخلاف آمال و آرزوهای دشمن، صحنه به زیبایی تغییر کرد و امیدهای دشمنان به یاس و یاس مؤمنان همه تبدیل به امید شد.
فرمانده کل سپاه در ادامه با اظهار امیدواری نسبت به اینکه سال جدید سال درخششهای نوین و فتوحات بزرگ و عزت آفرین در تاریخ حیات جهان اسلام، ایران، انقلاب و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود گفت: امسال برای سپاه پاسداران که تکیه گاه انقلاب اسلامی است، سال تولید قدرت است.
وی سپاه را نشانه و نماد صبر الهی در صحنههای سخت دانست و افزود: فلسفه سپاه ماندن در صحنههای سخت است، سپاه یک تفاضل دارد و آن ایستادگی شجاعانه در قلب مخاطرات است و سپاهیان صاحبان قلبهای مطمئن در وسط میدان هستند؛ میدانی که تجلی و تولد روح و قدرت نافذ و برتر است.
سرلشکر سلامی صبر، نصر و ثبات قدم را عناصر اصلی قدرت سپاه قلمداد و با تاکید بر اینکه چرا دشمن نتوانست سپاه را در فهرست تروریستها قرار دهد؟ تصریح کرد: وقتی سپاه حرکت میکند هیچ کسی قادر به توقف آن نیست، ما به اذن الهی با هدایتهای فرمانده و مقتدای مقتدرمان و در وحدت، هماهنگی و هم افزایی با سایر نیروهای مسلح کشورمان پیروزیم، قدرت میسازیم، دشمن را در هم میشکنیم و با استقامت خود حرکت او را در توقف و ایستایی نگه میداریم.
وی با بیان اینکه سپاه سال جدید را با شهیدان شروع کرد و شهیدان مدافع حرم «میلاد حیدری» و «مقداد مهقانی» را در حمله جنایتکارانه صهیونیستها به حومه دمشق سوریه، تقدیم امنیت ملت ایران و امت اسلامی نمود، خاطرنشان کرد: این دو شهید عالیقدر از نشانههای وعدههای خدا است که ما میایستیم، هر چه پیکرهای جوانان ما را روی دست تشییع کنند ما به شهادت حریصتر میشویم و این داستان ادامه دارد.
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