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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۹:۳۵

رئیس هیئت مذاکره کننده انصار الله یمن:

مطالبات عادلانه ما خروج نیروهای خارجی از یمن و پرداخت غرامت است

مطالبات عادلانه ما خروج نیروهای خارجی از یمن و پرداخت غرامت است

رئیس هیئت مذاکره کننده انصارالله یمن به مطالبات انصارالله یمن برای تمدید آتش بس شامل خروج نیروهای خارجی از یمن، پرداخت غرامت، توقف حملات، رفع کامل محاصره اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده انصار الله یمن گفت که توقف حملات، برداشته شدن کامل محاصره و پرداخت حقوق‌ها از درآمدهای نفت و گاز از مطالبات ما است.

عبدالسلام افزود: از مطالبات عادلانه ما خروج نیروهای خارجی از یمن، پرداخت غرامت و بازسازی است. برای پیگیری پرونده اسرا تلاش می‌کنیم تا همانطور که اخیراً رخ داد، مانع تراشی نشود، وعده‌هایی وجود دارد که مبادله اسرا در ماه رمضان انجام شود.

رئیس هیئت مذاکره کننده انصار الله یمن گفت که اخبار فاش شده برای ما مهم نیست، آنچه برای ما مهم است، آن است که در واقعیت محقق می‌شود.

پیش از این رویترز گزارش داد که یک هیئت سعودی-عمانی قصد دارد به صنعا، پایتخت یمن سفر کند تا با مقامات انصارالله به توافق آتش بس دائمی دست یابد و به درگیری‌های هشت ساله در این کشور پایان دهد.

در صورت دستیابی به توافق، بازیگران درگیر در جنگ یمن می‌توانند پیش از آغاز تعطیلات عید سعید فطر، توافق آتش بس را اعلام کنند.

سفر مقام‌های سعودی به صنعا نشان از پیشرفت رایزنی‌هایی است که با میانجیگری عمان میان پادشاهی و انصار الله در جریان است؛ رایزنی‌هایی که به موازات تلاش‌های صلح سازمان ملل انجام می‌شود.

در این میان برخی از ناظران می‌گویند که احیای روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان و رایزنی‌های یمنی- یمنی در تحقق این پیشرفت‌ها بی تأثیر نبوده است.

مفاد آتش بس جدید ممکن است حاوی چندین گزاره از جمله از سرگیری صادرات نفت از میادین نفتی در جنوب و از مارب در شمال، لغو تمام محدودیت‌ها در بندر الحدیده، گسترش پروازها به فرودگاه صنعاء و باز کردن تمام راه‌ها بین مناطقی که تحت کنترل دولت نجات ملی یمن و قسمت‌هایی که تحت کنترل نیروهای وفادار به دولت مستعفی و فراری یمن است، باشد.

کد مطلب 5749817

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