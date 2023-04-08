ماموریت هیئت عمانی در صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده صنعا اعلام کرد که هیئت عمانی وارد فرودگاه صنعا شده است.

براساس این گزارش، قرار است هیئت سعودی نیز فردا وارد صنعا شود.

پیش از این رویترز گزارش داد که یک هیئت سعودی-عمانی قصد دارد به صنعا، پایتخت یمن سفر کند تا با مقامات انصارالله به توافق آتش بس دائمی دست یابد و به درگیری‌های هشت ساله در این کشور پایان دهد.

در صورت دستیابی به توافق، بازیگران درگیر در جنگ یمن می‌توانند پیش از آغاز تعطیلات عید سعید فطر، توافق آتش بس را اعلام کنند.

سفر مقام‌های سعودی به صنعا نشان از پیشرفت رایزنی‌هایی است که با میانجیگری عمان میان پادشاهی و انصار الله در جریان است؛ رایزنی‌هایی که به موازات تلاش‌های صلح سازمان ملل انجام می‌شود.

در این میان برخی از ناظران می‌گویند که احیای روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان و رایزنی‌های یمنی- یمنی در تحقق این پیشرفت‌ها بی تأثیر نبوده است.

مفاد آتش بس جدید ممکن است حاوی چندین گزاره از جمله از سرگیری صادرات نفت از میادین نفتی در جنوب و از مارب در شمال، لغو تمام محدودیت‌ها در بندر الحدیده، گسترش پروازها به فرودگاه صنعاء و باز کردن تمام راه‌ها بین مناطقی که تحت کنترل دولت نجات ملی یمن و قسمت‌هایی که تحت کنترل نیروهای وفادار به دولت مستعفی و فراری یمن است، باشد.